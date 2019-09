Sucesos Dos detenidos por robos con fuerza en distintos domicilios de Jerez Uno de ellos se cometía en agosto en el residencial Nazaret, sin presencia de sus propietarios, y otro en la calle Palma, en pleno casco histórico de la ciudad

Los robos en vivienda no son ninguna novedad en Jerez. Desde hace años se viene detectando el robo en distintos puntos de la ciudad, tanto con personas pernoctando en su interior como con la casa vacía. En esta ocasión, la Policía Nacional ha identificado y detenido en los últimos días en Jerez a los presuntos autores de dos robos con fuerza diferenciados, ocurridos en casas habitadas durante el pasado mes de agosto de 2019 cuando sus propietarios no se encontraban en su interior. Tras la investigación se detecta que son episodios distintos y que no hay pertenencia a banda alguna ni relación entre los mismos.

Ambos varones, cada uno de ellos con amplios historiales delictivos, han sido enviados a prisión comunicada y sin fianza por orden de la Autoridad Judicial. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Urbana UDU de la Brigada de Policía Judicial con el apoyo de los miembros de la Brigada de Policía Científica, dependientes de la Comisaría jerezana.

El primero de los robos se produjo sobre la hora del almuerzo, a las 15 horas del pasado 29 de agosto en una vivienda ubicada en el residencial Nazaret a la que el autor logró acceder tras forzar una de las ventanas del domicilio, de esa forma se introdujo al interior donde causó importantes daños tras revolver toda la casa apropiándose de diversos efectos de valor.

El segundo de los hechos de similares características se produjo sobre la misma hora, coincidente con la hora de la comida, a las 14 horas del pasado 03 de septiembre en una vivienda ubicada en la calle Palma, dentro del centro histórico, donde desconocidos accedieron al domicilio llevándose abundantes efectos de valor.

La Brigada de Policía Judicial inició las investigaciones de ambos hechos logrando identificar a los presuntos autores con la ayuda del trabajo de los especialistas de la Unidad de Policía Científica quienes llevaron a cabo las respectivas inspecciones científico policiales las cuales arrojaron resultados positivos, llevando a cabo las identificaciones plenas de ambos autores sin ninguna relación ni conocimiento entre ambos.

Los agentes procedieron a la localización de los dos varones y a sus respectivas detenciones como presuntos autores cada uno de ellos de un delito de robo con fuerza en casa habitada, fueron trasladados a la Comisaría de Jerez donde ingresaron en calabozos hasta que las diligencias de investigación se completaron y fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en funciones de guardia quién decretó para ambos la entrada inmediata en un centro penitenciario.