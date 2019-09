LUCHA CONTRA LA DROGA Las deudas de las administraciones ponen en jaque a las asociaciones contra la droga La coordinadora Despierta cierra este lunes tras 30 años de trabajo por un débito de más de 100.000 euros de la Junta

Surgieron a comienzos de los noventa por la escalada del narcotráfico en el Campo de Gibraltar después de que un grupo de valientes se echara a las calles para denunciar que decenas de jóvenes estaban muriendo por la heroína.

José Chamizo, exdefensor del Pueblo Andaluz, Micaela Pérez, fundadora de las Madres de los Pañuelos Verdes, y Francisco Mena, entre otros, crearon conciencia. De ahí surgieron las coordinadoras contra la droga, que llevan tres décadas realizando una importante labor en este ámbito en el Campo de Gibraltar.

Este trabajo, reconocido y valorado por todas las Administraciones, está sin embargo en serio peligro por la deuda que algunas mantienen con estas asociaciones.

La situación más drástica la ha protagonizado la coordinadora contra la droga de La Línea Despierta, fundada por las Madres de los Pañuelos Verdes, cuya junta directiva ha anunciado que cierra sus puertas este lunes después de 30 años de incansable lucha.

El motivo, el impago por parte de la Junta de Andalucía de más de 100.000 euros desde el año 2015. La entidad adeuda ocho nóminas a sus trabajadores y acumula deudas con proveedores, una situación insostenible que les ha llevado a tomar esta difícil situación.

Pero no es la única. La coordinadora Barrio Vivo, de Algeciras, está también al límite. Así lo asegura el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones contra la Droga Nexos, Francisco Mena: «La situación más grave la tiene Despierta, pero el resto de las asociaciones no están para tirar cohetes; de hecho, Barrio Vivo está en la cuerda floja. La Junta le debe unos 15.000 euros pero es que el Ayuntamiento le adeuda más 200.000 euros. La de Alternativas ronda los 60.000 euros y en la federación provincial también se nos debe dinero».

Mena destaca que la delegación territorial de Salud desbloqueara 7.000 euros el pasado mes de agosto correspondiente a la subvención de 2015 de Despierta, pero asegura que el resto del dinero lo tiene que abonar la de Igualdad.

La situación ha sido tan complicada en Despierta que, según Mena, miembros de la junta directiva, que son pensionistas, han puesto de sus ahorros 20.000 euros para poder pagar los seguros sociales.

Desde Nexos se lamenta a dónde se ha llegado: «Llevamos muchos años de lucha para terminar así. El sistema de financiación es además perverso, porque si no justifican una subvención no te pagan la siguiente y eso es algo no imputable a las coordinadoras. Siempre hemos sido leales, gobernara quien gobernara. Nunca hemos sido partidistas y éste no es el pago que nos merecemos. Si el movimiento asociativo no hubiese puesto el grito en el cielo, en los noventa y hace dos años, no se habría conseguido nada. Todos miraban para otro lado. Nosotros creamos conciencia en las Administraciones y en la población».

Asimismo, destaca que el papel de estas coordinadoras en el Campo de Gibraltar, una comarca tan golpeada por el narcotráfico, es fundamental: «El trabajo que hacemos con la población en los colegios y con jóvenes para que vean que en el narcotráfico no hay futuro, se va a perder. Ayudamos a todo el mundo, incluso a los narcos. Nos vienen lancheros enganchados a la coca que quieren dejarlo y les prestamos ayuda terapéutica. También jugamos un papel importante en la reinserción de estas personas».

Y es que asegura que para combatir esta lacra, además de la presión policial, hacen falta otras medidas “que son las que nosotros llevamos años realizando con esfuerzo, cariño, profesionalidad y compromiso, aunque parece que se lo quieren cargar».

Mena añade que lo que está ocurriendo «es indignante y de vergüenza», y reconoce que la responsable es la anterior administración de la Junta, que estaba en manos del PSOE, «que es la gran culpable de la situación que se ha encontrado la actual».

Deudas heredadas de la Administración socialista

Desde la Junta de Andalucía se asegura que se trabaja para intentar solucionar lo que el anterior Gobierno socialista dejó empantanado durante casi cuatro años y que en las próximas semanas confía en seguir solucionando este problema con Despierta «y acabar con esta situación heredada».

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), sostiene que la práctica totalidad de la deuda que el Ayuntamiento contraída con Barrio Vivo procede de la etapa del PSOE e IU en el Consistorio.

«Ya está la orden firmada para que este lunes se le paguen a Barrio vivo algo más de 13.000 euros. Quedan poco más de 7.000 que recibirán el próximo mes. Yo pago lo que yo firmo y concedo, no como el PSOE e IU, que firmaban alegremente y no pagaban», indica.

Landaluce elogia el trabajo que realiza Barrio Vivo en Algeciras y asegura que solicitará el Plan de Lucha contra la Droga para que esta asociación «siga teniendo un proyecto. El trabajo que hace Barrio Vivo es bueno y es necesario. He propiciado reuniones al más alto nivel para esta asociación. Siempre los he apoyado y lo seguiré haciendo. Este ayuntamiento dedica más dinero que nadie al ámbito social. Para puño levantado y lucha, yo».