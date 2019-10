Campo de Gibraltar Doscientas personas claman justicia por Alfredo Morodo ante la Verja de Gibraltar La hermana asegura que la víctima no era un narcotraficante y que no llevaba nada en la embarcación

Unas doscientas personas se han concentrado en la tarde de este viernes en La Línea de la Concepción (Cádiz), frente a la Verja de Gibraltar para reclamar justicia para Alfredo Morodo, el hombre de 42 años que falleció en la madrugada del martes durante una operación de contrabando del servicio marítimo de Aduanas de Gibraltar.

La concentración, para la que había autorización de la subdelegación del Gobierno, se ha desarrollado sin incidentes aunque con un ambiente muy caldeado. En el recinto aduanero y las inmediaciones había desplegado un amplio dispositivo de Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

Jessica Morodo, hermana del fallecido, visiblemente afectada, ha pedido justicia y ha asegurado que su hermano no era un narcotraficante: «Todo esto ha sido una injusticia, y de las grandes. Mi hermano no era ningún narcotraficante, no ha entrado jamás en prisión. Ha dejado a dos hijas, a una mujer y a una madre internada en un hospital. Era un bellísimo hombre. Todos lo queríamos. Justicia para Alfredo».

Según ha indicado, su hermano iba con otra persona en la embarcación y no llevaban nada en la misma. En ese momento, algunos de los manifestantes interrumpieron para asegurar que había ido a pescar pulpo. «No llevaban nada. Le han pasado por encima. No le dio tiempo ni a volver la cara. Era un marinero que no tenía para comer», ha asegurado Jessica Morodo.

Ha agradecido a las autoridades del Peñón las condolencias que les hizo llegar y ha dicho que Gibraltar y La Línea son pueblos vecinos «pero por favor, los inexpertos no pueden navegar. Han matado a mi hermano. Le han aplastado el cráneo».

La familia espera recoger el cuerpo este domingo tras la autopsia a la que será sometido este sábado en Gibraltar por parte de un equipo forense británico, y ha anunciado que emprenderá acciones legales.

Los manifestantes, entre los que había muchos jóvenes, mujeres y niños, han proferido continuos gritos de «Asesinos», «Criminales» y «Justicia para Alfredo». También han gritado frases como «A ver si matan a vuestros hijos», «Fuera de aquí» o «Queremos la verdad». Pese a la tensión existente, no se han producido incidentes.