BREXIT Fabian Picardo: «No queremos el Brexit pero lo que no te mata te hace más fuerte» El ministro principal de Gibraltar asegura que el Peñón está preparado para una salida sin acuerdo aunque no la quiera y que el informe Yellowhammer está desfasado

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que en la colonia británica están preparados para el peor de los escenarios que depare el Brexit y que si el Peñón pudo superar el cierre de la Verja en 1969 podrá con la salida de la Unión Europea. «Lo que no te mata te hace más fuerte», ha afirmado.

Así lo ha dicho este viernes tras recibir la visita del alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, para analizar las posibles consecuencias de esta salida, prevista para el 31 de octubre, sea con o sin acuerdo.

Picardo se ha referido en primer lugar al informe elaborado por el Gobierno británico, denominado Yellowhammer, que prevé desabastecimiento de alimentos y medicinas para Gibraltar, retenciones en la Verja así como otros problemas: «No creo que ese escenario tan dramático se produzca. La información para ese informe fue proporcionada por el Gobierno de Gibraltar antes del 29 de marzo. Luego hubo un cambio de Gobierno en el Reino Unido y nos pusimos a trabajar en los aspectos que nosotros mismos identificamos que podían ser un problema en caso de una salida abrupta. Esas soluciones ya están preparadas y toda esa información se ha actualizado, aunque el Gobierno de Londres aún no la ha publicado ni filtrado a ningún medio. El nuevo informe Yellowhammer no será tan dramático en lo que respecta a Gibraltar».

No obstante, ha insistido en que Gibraltar no quiere el Brexit, sea duro o no: «No queremos ningún Brexit pero Gibraltar podrá superar eso y más. Lo que no te mata te hace más fuerte. A nosotros lo que nos enseñó el cierre de la Verja fue que podemos sobrevivir incluso como una pequeña isla económica y física, aunque ese no debe ser el futuro»

Por último, ha apelado a la generosidad de todas las partes: «En un Brexit duro todos tenemos una responsabilidad, ser generosos en cómo nos tratamos. Tenemos que pensar en los más vulnerables de ambos lados de la frontera y en los trabajadores. Tenemos que intentar que aquellos que no tienen la culpa de esto no sean los que paguen la cuenta».

Por su parte, el alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha mostrado convencido de que las previsiones del citado informe del Gobierno británico no se cumplirán. Eso sí, ha reconocido que el Gobierno de España ha tenido más de tres años para tomar medidas y no lo ha hecho: «Se anunció el año pasado un plan integral para el Campo de Gibraltar sobre el que me quejé amargamente porque me temía que no llegaría a ningún lado, y a las pruebas me remito. No pierdo la esperanza de que el Gobierno, aunque esté en funciones, tome cartas en el asunto, se acuerde de La Línea de la Concepción y lleve a cabo la parte que le toca».