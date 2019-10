Jerez de la Frontera Pedro Gallardo, de Asaja Cádiz: «Con el decreto de la sequía el Gobierno central está echando balones fuera» El presidente de la Asociación Agraria analiza el panorama agrícola de la provincia de Cádiz

Elena Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 12/10/2019 08:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de este colectivo a nivel nacional, ha cumplido tres años al frente de los agricultores de la provincia de Cádiz. Originario de Puerto Real aborda problemas como la sequía, los aranceles o el precio de los productos. Gallardo tomaba el testigo de Manuel Vázquez con la premisa de la «responsabilidad, respeto a los anteriores presidentes y muchas ganas de seguir ofreciendo mi trabajo a esta asociación en la que ya participaron activamente mi abuelo y mi padre». Y próximamente lo hará su hijo.

Ahora en octubre llega el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ¿qué va a suponer para los agricultores?

Pues, las ayudas de la PAC van a suponer una inyección económica, va a meter tesorería y liquidez en el campo. Un adelanto que pedimos desde esta provincia y a nivel nacional para que fuera el 70 por ciento y no el 50 por ciento el adelanto, como ocurriera el año pasado. Se ha concedido ese 70 por ciento, justificando por parte del Ministerio de Agricultura en Bruselas que aquí había sequía. Nos extraña el argumento ante Bruselas y que después no diga el Ministerio nada de sacar un decreto de sequía y decir realmente que son necesarias esas medidas que palien la situación que están viviendo nuestros agricultores.

Por lo tanto, por el momento no hay decreto de sequía…

Decreto de sequía no hay nada. Y no entendemos por qué no ha salido. Con Asaja Cádiz pueden venir a visitar el campo y van a ver cómo hay sequía. A nivel nacional, hay un 35 por ciento menos de cereales, un 15 por ciento menos de oleaginosas (girasol, que nos afecta muchísimo), en viña cerca de un 40 por ciento, frente al 30 que pensábamos; cítricos un 50 por ciento menos de producción. Unos porcentajes que se sufren en la misma medida en esta provincia. La remolacha es la única que no ha tenido pérdidas. Sin embargo, la ganadería es la gran perjudicada porque no hay pastos. El ganadero tiene que comprar pienso por lo que tiene un encarecimiento en sus costes de producción. Hemos insistido desde Asaja Nacional en la necesidad de ese decreto. Están echando balones fuera y con las elecciones más aún. Porque en cuanto decreten la sequía hay acciones muy concretas como indemnizaciones a fondo perdido, exenciones fiscales, como el IBI, rebajas de módulos en el IRPF…Y a nivel de la Consejería, que también tiene competencias, sacó en el mes de julio una orden de base para ayudar al sector ganadero, por el tema de la sequía, que pudieran abastecer con balsas de almacenamiento, abrevaderos, conducciones para abastecimiento de los mismos, etc.

¿Qué sentir hay en el sector?

La gente está preocupada, nos vienen muchos ganaderos y agricultores hablándonos de la situación. Los precios son precios de hace muchísimos años, que no son competitivos ni están actualizados. El trigo, por ejemplo, tiene el mismo precio que hace 25 años. A día de hoy, y según el IPC, habría que actualizarlo a un 109 por ciento. Hace unos años valía 146 euros el kilo de trigo, que tendría que estar a día de hoy por encima de los 350 euros, cuando no hay cotizaciones que llegue a los 200 euros. Hay un déficit importante.

Y, ¿a qué se debe ese desfase?

A que estamos en un mundo globalizado. El precio te lo pone el barco que llega de otros países, pero nosotros ahí lo decimos muy claro. No es igual el trigo que nos entra de terceros países que el que se produce aquí. En España tenemos una serie de limitaciones para producir, como por ejemplo con las materias activas como son el uso de fungicidas y herbicidas que se admiten en otros países y aquí no. Pero, sin embargo, sí entra esa mercancía. No hay reciprocidad en la cosecha, pero sí competimos en un mercado abierto. Al final, el precio es lo que está lastrando al sector. Asimismo, también hay un desfase entre el precio que se paga en origen al agricultor y el que paga el consumidor. Hay productos que no tienen manipulación alguna y que sus precios se disparan con respecto al origen cuando llegan al consumidor, en alrededor de un 300-400 por ciento. Y como anécdota, los precios son tan bajos que los agricultores te siguen hablando en pesetas. Hay casos de leches que se las pagan a un ganadero a menos valor que una botella de agua en un supermercado. Con todo lo que conlleva mantener y producir en una ganadería…

Ante esta situación de sequía, ¿tenemos reservas suficientes de agua?

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran ahora al 47 por ciento. La provincia tiene una capacidad de almacenaje de 1.800 hectómetros cúbicos, frente, por ejemplo a la provincia de Málaga tiene 600 hectómetros cúbicos, por lo que tenemos un potencial bastante importante. No queremos alarmar porque hay agua almacenada, pero debemos tener un año normal: que llueva en otoño y en primavera, que permitiría recuperar parte del agua embalsada. Guadalcacín, por ejemplo, tiene 600 hectómetros cúbicos, es decir la capacidad que hay para toda la provincia de Málaga.

Y ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a una serie de productos, ¿qué opina Asaja?

Queremos que se ataje. Si la agricultura no puede ser moneda de cambio en los acuerdos comerciales con terceros países, menos aún podemos ser rehenes en las guerras comerciales entre potencias mundiales. Eso lo dice todo. La Administración americana ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio que la UE estaba dando subvenciones y ayudando a Airbus.

Los americanos entienden que esto perjudica a su industria Boeing, aunque nos dicen también que USA los ha ayudado. Entonces Trump decide romper el equilibrio que teníamos, imponer unos aranceles a los países que conforman el consorcio Airbus (Francia, España, Reino Unido y Alemania) y la mayoría de los aranceles, en torno al 25 por ciento, van dirigidos a productos agrícolas. Nosotros somos meros actores convidados. Creemos que no tenemos por qué soportarlo. Ya pasó con Ucrania y la guerra con Rusia, que la UE ayudó a Ucrania, al final los perjudicados fueron los agricultores y ganaderos que no se nos permite exportar hacia Rusia frutas y hortalizas. Hay que frenar esto.

Somos críticos, la UE y nuestro gobierno deberían haber hecho más. Si no se consigue pues habrá que actuar como EEUU tras la guerra comercial con China, que para no perjudicar a sus agricultores hizo una dotación de 24.000 millones de dólares para que no se vieran afectados. Si estos aranceles llegan, deberá haber fondos, y no de agricultura, sino de una partida especial que consigne la UE para proteger al sector.

Y ya en España, ¿cómo valora la propuesta de Pedro Sánchez de rebajar el acceso al subsidio agrario?

Esto es un tema que atañe a los trabajadores del campo y a los sindicatos. Porque se reduzcan o amplíen las peonadas para la cotización y después que den el subsidio no se va a paliar el efecto de los aranceles. Nosotros necesitamos medidas que vayan a paliar los aranceles como: bonificación en la fiscalidad, bajada de impuestos, que permitirá mayor disponibilidad para contratar a los trabajadores. Necesitamos incentivos fiscales y bajada de la presión fiscal para contrarrestar.