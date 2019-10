Campo de Gibraltar La Línea de la Concepción: Policías de primera, en una comisaría tercermundista Las instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional de La Línea son obsoletas e impiden disponer de más unidades de investigación; el Gobierno ha dado los primeros pasos para construir una nueva

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción está librando una batalla sin tregua contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco. Se trata de agentes altamente cualificados para afrontar los retos, y son muchos, que cada día depara esta lucha, además de los habituales problemas de seguridad ciudadana que hay que atender en cualquier municipio.

Son agentes de primera que tienen que trabajar en unas instalaciones obsoletas, pequeñas y sin las mínimas condiciones y que, además, impiden la llegada de nuevas unidades.

La comisaría de La Línea, situada en la barriada de Santiago-Conchal-Castillo, tiene más de 50 años y por tanto fue construida cuando la situación de la ciudad y sus problemas no eran los de ahora. Tampoco su distribución ni sus instalaciones se ajustan a las actuales necesidades de los funcionarios policiales.

Pero es que además, su deterioro, pese a las continuas obras de mantenimiento que se vienen haciendo desde hace años, es imparable.

La necesidad de unas nuevas instalaciones es por tanto una de las muchas asignaturas pendientes de este municipio. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva años denunciando el deterioro del edificio y clamando por uno nuevo.

Javier López, responsable del SUP en dicha comisaría, reconoce que el edificio se mantiene «como se puede» con arreglos puntuales de pintura y albañilería; pero sólo son parches: «La antigüedad del edificio no se la quita nadie. Hay ventanas que llevan años sin persianas y techos de amianto en los talleres y en el patio. No nos podemos duchar porque no hay agua caliente, los termos están oxidados. Tampoco tenemos gimnasio como otras comisarías».

Los calabozos eran uno de los puntos negros del edificio. Se inundaban cada vez que llovía un poco. Hace tres años fueron sometidos a una reforma y están algo mejor, pero el problema de fondo persiste. «Están mejor pero no se hizo del todo bien. Ha vuelto a haber inundaciones cuando ha llovido. Ha sido una chapuza», añade.

«Los efectivos han aumentaod y ya no cabemos»

Además, hay importantes problemas de espacio. «Los medios humanos se han ido incrementando y ya no cabemos. Ya no sabemos dónde colocar las taquillas. Se quieren crear grupos nuevos de investigación, como otro contra el blanqueo de capitales, pero no hay espacio ni sitio para crecer. Estamos muy apretados y además, esta limitación está mermando el servicio», apunta López.

La falta de espacio hace que tampoco se puedan depositar y custodiar en la comisaría los vehículos intervenidos, que permanecen en las proximidades del inmueble con el riesgo que ello implica.

Trabajar en unas dependencias así supone «un reto diario», según el SUP: «Si hacemos lo que hacemos con esta comisaría, imaginad lo que podríamos hacer con una nueva».

La plantilla de la Policía Nacional de La Línea está integrada en la actualidad por 305 agentes más 40 de prácticas. El catálogo actual es de 319, también insuficiente según el SUP, que sostiene que «está desfasado por los actuales índices delincuenciales y la actual situación del municipio», aunque también es cierto que en los dos últimos años ha aumentado sustancialmente el número de efectivos.

El Gobierno parece ser consciente de todos estos problemas y construirá una nueva. El lugar elegido por los técnicos de Interior, la plaza de Europa, frente a la estación de autobuses, una de las tres parcelas ofrecidas por del Ayuntamiento. Se trata de un solar de unos 3.000 metros cuadrados situada en una zona próxima a la Aduana y el centro de la ciudad.

La inversión prevista es de 4,7 millones de euros

El presupuesto inicial es de 4,7 millones de euros. Su construcción está incluida en el Plan de Infraestructuras de Seguridad que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de enero.

La noticia ha sido bien recibida por el SUP, aunque habría preferido otro lugar. Desde la apertura del nuevo hospital del SAS, se ha barajado la posibilidad de que el antiguo, situado en la zona de San Bernardo, donde el narcotráfico y el contrabando siguen pegando fuerte, albergara estas dependencias, aunque esta opción no será factible. «Como lugar estratégico nos interesaba más donde está el antiguo hospital del SAS, la barriada de San Bernardo, zona cero. La ubicación elegida nos aleja aún más de las zonas conflictivas pero al menos parece que tendremos nuevas instalaciones. Por fin parece que se da un paso en la dirección que queremos», asegura este representante sindical.

Actuales instalaciones de la comisaría de La Línea de la Concepción - S. F.

La construcción de la comisaría de La Línea está incluida en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 que aprobó el Consejo de Ministros en enero y que prevé una inversión de 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil.

El objetivo de este plan, aprobado a propuesta del Ministerio del Interior, es acometer la modernización general de las comisarías y los cuarteles mediante obras de construcción de nuevas instalaciones o de gran reforma de edificios preexistentes. Además de mejorar estas instalaciones, también se pretende dotarlas de una mayor eficiencia energética.

En concreto, se destinarán 275 millones de euros a las comisarías de la Policía Nacional, otros 275 millones para los cuarteles de la Guardia Civil, y 50 millones adicionales irán destinados a obras en otras instalaciones dependientes de la Secretaria de Estado de Seguridad.

De las instalaciones de la Policía Nacional, el 26% tiene más de 50 años, el 45% tiene entre 20 y 50 años de antigüedad, y el 20%, menos de dos décadas.