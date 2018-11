CAMPO DE GIBRALTAR Lluvia de millones para el Campo de Gibraltar en plena campaña electoral andaluza y sin Presupuestos El Consejo de Ministros aprueba un plan integral dotado con casi 1.000 millones de euros con medidas económicas, legales y policiales

Soraya Fernández

Algeciras Actualizado: 17/11/2018 08:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan integral para el Campo de Gibraltar con una dotación cercana a los 1.000 millones de euros y que involucra a ocho ministerios.

Se trata de una lluvia de millones pese a que el Gobierno sigue sin sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encargado de anunciar dicho plan, ha asegurado que si los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban, las medidas de dicho plan «se materializarán por otros medios», aunque no ha detallado cuáles.

Marlaska ha resaltado la «transversalidad» de este plan al incluir medidas económicas, legales y policiales para promover el desarrollo de la zona y combatir el narcotráfico.

El empleo será parte fundamental dado el impacto que el Brexit provocará en la comarca donde está Gibraltar, en la que hay más de 10.000 españoles trabajando.

Desde Fomento se anuncian mejoras en las conexiones ferroviarias y viarias con inversiones de 810 millones de euros para favorecer el transporte de personas y mercancías, particularmente del puerto de Algeciras. Eso sí, el ministro reconoció que algunas obras ya están en marcha, como la modernización y electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla por casi la mitad de la inversión anunciada, 460 millones. Otros están en fase de planificación o previa a la licitación.

Zona Franca para Los Barrios

Otra medida destacada es la creación de una zona franca de 130.000 metros cuadrados en Los Barrios cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2019.

También se creará un Centro de Innovación Digital y Emprendimiento y se incidirá en el empleo y la formación. Hacienda anuncia que reforzará sus mecanismos contra el blanqueo.

En el apartado de justicia, el plan prevé la creación de tres nuevos juzgados en Algeciras, La Línea y San Roque. Además, se crearán «de forma inmediata» 12 plazas de fiscales especializados en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

En cuanto a Interior, el ministro ha explicado que en los últimos seis meses ya se han reforzado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y se han incorporado medios materiales, algo con lo que los sindicatos policiales discrepan. Grande-Marlaska ha abundado en que esto ha supuesto ya una inversión de siete millones de euros a los que se sumarán otros 21 durante 2019.

El PP acusa al PSOE de vender humo

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, acusa al PSOE de «vender humo» y engañar a los campogibraltareños.

Sanz ha dicho que es inadmisible que el PSOE presente «por todo lo alto» un plan que recopila proyectos que ya están en marcha o con los trámites iniciados, que no detalla plazos ni de inicio ni de finalización y que «entierra proyectos importantes para la comarca».

También ha reprochado que en materia de empleo, «todo son generalidades, pisan competencias autonómicas y recogen acciones que ya existen».

Por ello, pide a Pedro Sánchez y a Susana Díaz «honestidad» y que no utilicen las elecciones andaluzas «para la venta política de un plan con pocos hechos».

Migajas para La Línea de la Concepción

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha expresado su decepción a la espera de conocer los detalles del plan a través del BOE: «No estoy contento. Se anuncian inversiones para Los Barrios a través de una Zona Franca y se habla de manera genérica de un plan de empleo y formación que desconocemos en qué se va concretar en La Línea, la más afectada por el Brexit. Sólo nos llegan migajas. Esto es más de lo mismo».

El Gobierno niega afán electoralista

El Gobierno niega afán electoralista en este plan pese a que lo ha aprobado y presentado el mismo día en el que ha arrancado la campaña de las andaluzas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no sólo no se ha incurrido en ninguna vulneración de la ley, sino que guarda las apariencias: «Éste es un Gobierno responsable, se ha estudiado y se ha entendido que no existe ningún problema. El Ejecutivo no puede paralizar su acción de gobierno. Estamos convencidos de que este plan no repercute en la campaña andaluza».