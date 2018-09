Malú y Alejandro Sanz funden sus voces por Paco de Lucía y Algeciras

Malú estrena álbum. Se trata de «Oxígeno», un trabajo discográfico que saldrá a la venta el 21 de septiembre y del que hace un anticipo con el tema «Llueve alegría», para el que ha contado con la colaboración de Alejandro Sánz, amigo y compañero de profesión, y con quien comparte recuerdos y vivencias en Algeciras.

No extraña por tanto que en el videoclip de «Llueve alegría» aparezcan numerosos rincones de esta localidad gaditana, cuyo hijo más ilustre es el genio Paco de Lucía.

«Llueve alegría» es un tema que Malú y Alejandro Sanz definen como una canción muy especial acompañado de un videoclip «lleno de magia, detalles, emoción y verdad».

Con esta rumba, escrita por ambos artistas junto con Julio Reyes, Claudia Alejandra Merkarski y Carlos Fernando López, Alejandro Sanz y Malú han querido homenajear a Paco de Lucía, el tío de la madrileña y también el padrino de Dylan, el hijo de Sanz.

A través de las imágenes del vídeo, grabado en Algeciras, los cantantes han querido transmitir su amistad, llena de magia y emoción, aunque también mucha verdad, como ellos mismos han confesado en las redes sociales.

El alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce, ha agradecido públicamente a ambos artistas el reflejo que han hecho de su infancia en Algeciras en este videoclip.

Este es el encuentro que tanto tiempo llevábamos esperando. #LlueveAlegría#Oxígeno@_maluoficial_#PacoDeLucía

This is the meeting that we have been waiting for so long.

Este é o encontro que estávamos esperando há tanto tempo. pic.twitter.com/ljwXEM8zID