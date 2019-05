Narcos del Campo de Gibraltar: del Möet Chandon al botellón Acorralados, sin trabajo y sin ingresos. Así están ahora los narcos en el Campo de Gibraltar ... y eso se nota en la economía local

Vivir a todo trapo, sin reparar en gastos y sin ocultarlo. Así han vivido los narcos en el Campo de Gibraltar hasta que la presión policial les ha acorralado. Los alijos de droga han descendido drásticamente en la zona en lo que va de año, por lo que ahora ganan mucho menos dinero.

Han amasado auténticas fortunas, les ha sobrado el dinero y lo han gastado a espuertas, algo que ahora no están haciendo y que ya se nota en los sectores de la restauración, las joyerías, los establecimientos de tecnología, ropa, calzado, complementos de marcas de lujo como bolsos o gafas de sol, concesionarios de vehículos, la construcción y decoración para sus lujosas viviendas e incluso en el sector de la belleza. Según el testimonio de un comercial de productos de peluquería a fuentes de la Guardia Civil con las que ha hablado este diario, sus ventas han caído en el Campo de Gibraltar un 70 por ciento en los últimos meses.

«El dinero que se gana rápido se gasta rápido. Ésa es su filosofía. Les gusta comprar buenos coches y buena ropa, bolsos y gafas de sol de marca, sobre todo las mujeres de los narcos. Se dan también muchas escapadas a la Costa del Sol, a lugares como Marbella y Estepona, para sus derroches, como tiendas de la Milla de Oro marbellí o centros comerciales. Aquello les gusta mucho para hacer sus compras, lucir sus coches por la noche e ir a las discotecas de moda. Ya hubo el año pasado varias peleas de narcos de La Línea en Marbella», señalan desde la Policía Nacional.

Pero eso ahora forma parte del pasado. Se está moviendo menos dinero en los comercios y establecimientos de la zona. «Parece que están con lo ahorrado hasta que lo gasten», aseguran a ABC las mismas fuentes.

También ha cambiado su tiempo de ocio. La Guardia Civil explica que muchos narcos han sido asiduos de las prostitutas e iban con mucha frecuencia a las zonas VIP de las discotecas de lugares como la Costa del Sol, aunque ahora hacen botellona. Se han pasado por tanto, del exclusivo Möet & Chandon al simple botellón.

Además les pierden los coches, sobre todos los de alta gama. «Desde el verano para acá los coches de altas prestaciones no se ven tanto en circulación, los tienen guardados. Esa ostentación de los Kayenne y Range Rover ha cesado. Se están moviendo más en utilitarios y todoterrenos», comentan desde la Policía.

Alfonso Álvarez es el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos del Campo de Gibraltar, donde hay 17 concesionarios de 28 marcas, desde las más económicas hasta Audi, Mercedes o BMW, aunque no de la más alta gama como puede ser Porsche. Eso sí, desvincula completamente al sector del narcotráfico. «En esta zona somos más generalistas y hemos notado una leve caída del mercado aunque nada tiene que ver con el tema del narcotráfico sino con la crisis que atraviesa el sector», responde contundente.

Los narcos también están siendo más discretos en las redes sociales a la hora de dar a conocer sus fiestas y desfases. «Han presumido mucho en las redes pero han vuelto otra vez a la discreción que tenía la generación anterior», añaden desde la Policía. La mejor muestra de dicha sobreexposición fue sin duda el famoso vídeo de reggaeton que precipitó la caída de Isco Tejón.

El sueldo de la droga

Las tarifas de los narcos son esclarecedoras para saber cuánto han ganado con el tráfico de hachís y cuánto dinero se ha movido en la zona. Fuentes de la Guardia Civil han facilitado estos datos a ABC. Así, los denominados «puntos», encargados de vigilar la costa para alertar de presencia policial y los que están más abajo del escalafón, pueden ganar entre 700 y 1.000 euros euros por noche trabajada. Los miembros que organizan la «colla» -el grupo- se embolsan 2.500 euros por servicio y los que echan y sacan la narcolancha del agua reciben 10.000 euros a repartir entre los que sean. Quienes que llevan los coches a las playas para cargar la droga pueden llegar a cobrar 25.000 euros por servicio.

Los pilotos de narcolanchas son los que más dinero ganan, siempre dependiendo de la carga que transportan. Suelen llevar más de una tonelada de hachís pero si transportan una tonelada, ganan 40.000 euros; el copiloto unos 30.000 y el tercero de a bordo, que se encarga de tirar los bultos al agua en caso de persecución, 15.000 euros. Y esto sólo en una noche y por un alijo. Eso sí, los que organizan dicha operación, una vez pagan a todos los implicados, se embolsan nada más y nada menos que 150.000 euros limpios.

Estas tarifas no han bajado debido a la presión policial pero los narcos están trabajando mucho menos y por tanto, sus ingresos han caído en picado y la manera de trabajar, también.

La Guardia Civil explica que ahora, los alijos los hacen en varias ocasiones y con menos carga. Además, si antes tenían una «colla» preparada, ahora tienen varias en la costa. Eso sí, si hay cuatro grupos desplegados para el alijo, únicamente cobrará la que descargue la droga. Esto está causando un gran malestar entre los «puntos», los más bajos del escalafón, que incluso han acudido a las viviendas de narcotraficantes medios a protestar en La Línea porque querían cobrar.

Otra consecuencia es que ahora todo les está resultando más caro. Las narcolanchas aguardan mar adentro varios días para evitar su transporte por tierra. Hay que llevar combustible y provisiones para sus ocupantes hasta donde estén. Además, al estar más tiempo operativas se estropean más, por lo que también aumenta el gasto de mantenimiento.

Contrabando de tabaco

La Línea de la Concepción es el mejor ejemplo de cómo ha cambiado el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. La Policía Nacional confirma que los desembarcos de hachís han descendido prácticamente a cero.

Pero los ilícitos no descansan. Los «puntos» y los cargadores de La Línea se han pasado del tráfico de hachís al contrabando de tabaco ilegal procedente de Gibraltar. Las continuas intervenciones así lo constatan.

«Aún no estamos a los niveles del año pasado pero está subiendo el contrabando de tabaco. Se están dedicando a meter “gomas” -embarcaciones neumáticas- pequeñas por La Atunara y hemos cogido ya unas cuantas».

Lorenzo Pérez-Periañez es presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell) y reconoce que la caza al narco se está dejando sentir en la ciudad. «Está claro que está afectando, no reconocerlo sería engañarnos. El narcotráfico, queramos o no, es una parte de la economía de La Línea, aunque también es cierto que no tan importante como se cree en el resto de España. Los grandes narcotraficantes no se ven por aquí, están en la Costa del Sol y consumen allí. Los que trabajan para ellos sí viven en el Campo de Gibraltar y consumen aquí. Se está notando en el pequeño comercio de calzado y textil y en la restauración». Lo sufre una ciudad ya machacada por temas como la devaluación de la libra debido a la amenaza del Brexit. «La devaluación de la libra en un 20% desde que se anunció el Brexit sí está teniendo mayor impacto en la ciudad», afirma este representante de los empresarios locales.

Pérez-Periáñez sale en defensa de La Línea: «Si miramos el abandono histórico al que el Estado ha tenido al pueblo de La Línea, demasiadas pocas personas están en el narcotráfico. Es una mínima parte de la población la que se dedica a esta actividad ilícita porque la inmensa mayoría de los linenses se gana la vida honradamente».

Inversiones pendientes

En este sentido, aplaude los resultados de la presión policial pero pide inversiones para generar empleo y riqueza en la ciudad. «Tenemos que tener una alternativa. Los narcos deben estar en la cárcel pero, ¿dónde está el prometido plan de inversiones en infraestructuras, formación y aspiraciones como la Zona Franca? No se puede cumplir sólo una parte del trato. Hay que dar una alternativa a la gente de La Línea porque si no este pueblo está condenado a desaparecer», concluye.

Pese a este cerco al narco, la cautela se impone en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. «Los narcos están a la espera de que bajemos el ritmo y están utilizando con mucha más prudencia el dinero que han ganado y tienen guardado. Pero no hay que bajar la guardia. Ellos se van a reinventar porque Marruecos está ahí y la oferta y la demanda no ha variado. Cambiarán de modus operandi pero seguirán metiendo droga, lo que no sabemos es cómo lo harán», apuntan.