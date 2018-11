BREXIT Picardo pide a Pedro Sánchez que abandone las políticas de Franco respecto al Peñón de Gibraltar El ministro principal del Peñón asegura que el acuerdo entre Reino Unido y España no tiene valor jurídico Según Picardo, la soberanía de Gibraltar seguirá siendo británica pese al acuerdo anunciado por el presidente español

Soraya Fernández

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que abandone las políticas de Francisco Franco respecto a Gibraltar porque asegura que sería mucho más eficaz «para pasar página que trasladar los restos de Franco de una parte a otra de Madrid».

Así lo ha asegurado en un mensaje emitido a las ocho de la tarde de este sábado en directo desde la GBC, la televisión pública de Gibraltar, en inglés y poco después de desconvocar una rueda de prensa que había convocado horas antes.

En dicha intervención, ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y España para facilitar la aprobación este domingo del acuerdo marco para el Brexit no es más que «un trozo de papel sin valor jurídico» frente al pacto alcanzado entre Londres y Bruselas, que sí tiene peso legal, según ha afirmado.

En este sentido, ha acusado al presidente del Gobierno español de presentar estos acuerdos como un cambio de postura británico que aseguró no se ha producido.

Según ha señalado, la primera ministra británica, Theresa May, ha reiterado este sábado que la soberanía de Gibraltar « es y seguirá siendo siempre totalmente británica. Reino Unido ha dejado en claro que está negociando para toda la familia británica y, le guste o no al señor Sánchez, eso nos incluye a nosotros, Gibraltar, lo que será bueno para las personas y las empresas, no sólo en Gibraltar, sino en toda la zona».

También ha hecho hincapié en que Gibraltar no se separará «de la familia británica en estas negociaciones».

Picardo se ha dirigido durante su mensaje televisado en más ocasiones al presidente del Gobierno español. Así y respecto a la declaración de Sánchez de que España planteará la soberanía conjunta en las conversaciones sobre la futura relación comercial entre Gibraltar y la Unión Europea, el ministro principal del Peñón ha respondido: «No tenemos que esperar hasta el inicio de las conversaciones. Se lo puedo decir a España ahora No estamos interesados en permitir ni la más remota concesión de la soberanía, jurisdicción o control de España».