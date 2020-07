Playita de Zahara de la Sierra: un oasis de montaña, a poco más de una hora de Sevilla El Área Recreativa de Arroyomolinos ha limitado su aforo a 1.8000 personas

La nueva normalidad ha llegado con un verano que poco tiene de «normal». Cancelaciones hoteleras de última hora, aumento de la demanda para viviendas con piscina y playas acotadas con aforo limitado. Turistas y veraneantes buscan esquivar el virus en estos días de asueto, alejados de los tradicionales destinos playeros. Pero la Playita de Zahara, en la Sierra de Cádiz, tiene todo aquello que buscan los españoles en tiempos del coronavirus: turismo rural, zonas de baño y una villa en la montaña que ha salido invicta ante la amenaza del Covid-19.

Esta playa de interior se ubica en el corazón del Parque Nacional Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, en la carretera (CA-2300) que bordea el embalse de Zahara y que une Zahara de la Sierra y Ronda. Si viaja desde Sevilla, debe tomar la autovía de Utrera y tomar el desvío en dirección a Ronda. En poco más de una hora habrá llegado a su destino.

Área Recreativa de Arroyomolinos «se encuentra a los pies de la sierra de Monte Prieto, a sólo unos 300 metros de la Cueva del Susto, besando las orillas del pantano, en pleno Parque Natural. Se trata de un amplio espacio entre huertas y árboles frutales, con una superficie de 63.362 m2, en donde se ha aprovechado el curso del río para crear una pequeña playa artificial y en la que, sobre todo en los meses de estío, se puede disfrutar de la tranquilidad que dicho paraje ofrece» informan desde su página web.

Medidas contra el contagio

Esta temporada estival la zona de baño y descanso se mantiene inalterada. Los cambios provocados por la pandemia se han trasladado en primer lugar a la taquilla. «Hemos reducido el aforo un 25 por ciento con respecto al habitual, de manera que podemos llegar ahora hasta las 1.800 personas al día. Si bien aún no hemos colgado el cartel de 'No hay entradas', pues abrimos el día 1; sí que hemos notado un incremento considerable en la venta de entradas anticipadas a través de la web. Antes, la gente solía comprar la entrada el mismo día, pero ahora lo hacen una semana antes. Así se ahorran las colas. No obstante, los últimos fines de semana la afluencia a rondando el millar» explica a ABC la delegada de la Playita en el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, Paqui Barrera.

La máxima responsable del Área Recreativa de la Playita insiste en que a pesar de que la localidad, y buena parte de la comarca, no han tenido casos de coronavirus, la nueva normalidad obliga a establecer una serie de medidas para evitar posibles contagios. Así pues, es obligatorio el uso de la mascarilla en zonas comunes como accesos de entrada y salida, el bar y el chiringuito. Los vestuarios de interior y las duchas se mantienen cerradas. Y en la zona de recreo y sombra un vigilante vela por que se respeten las normas de seguridad establecidas.

Sin duda alguna, el mayor atractivo de este espacio de ocio es el lago, la playita, de aguas gélidas y cristalinas que fluyen de manera continua desde la cima de la montaña hasta el sur. Pero este rincón serrano también ofrece actividades de ocio para toda la familia, como el arborismo y su famosa tirolina, que cruza el lago de un extremo al otro. «Por ahora, se mantienen cerradas estas instalaciones porque la empresa adjudicataria de estos servicios aún está implementando las medidas de seguridad, pero en breve estarán disponibles» explica la delegada de la Playita.

Entradas y horario

El precio de las entradas de lunes a viernes es de 3,5 euros para adultos y un euros menos para niños y jubilados. Sábados y domingo, el precio de acceso tiene un coste de 4,5 para adultos y 3,5 para niños y jubilados. El horario de apertura es de 11:00 de la mañana a las 8:00 de la tarde. Durante esta temporada, que se amplía hasta el 31 de agosto, la Playita cerrará al público con objeto de realizar tareas de vaciado y limpiado del vaso de la zona de baño los días 14 y 28 de julio; y el 18 de agosto.