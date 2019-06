Polémica por una nota informativa sobre la falta de papel higiénico en la Aduana de La Línea Interior reconoce que faltó ese suministro un solo día pero sostiene que la nota informativa es falsa, aunque abre una investigación porque lleva sello oficial

La falta de medios materiales en las Fuerzas de Seguridad del Estado ha acaparado muchos titulares en los últimos años, sobre todo en el Campo de Gibraltar dada la ingente lucha que se está librando contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco.

Las denuncias sindicales en este sentido son constantes aunque Interior defiende el aumento de medios materiales y de recursos humanos de los que ha dotado a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el último año a través del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar.

Este diario ha tenido conocimiento de una sorprendente denuncia. Se trata de un documento fechado el pasado día 19 en el que se informa de la falta de algo tan básico como es el papel higiénico en dependencias de la Policía Nacional, en concreto en las de la Aduana de La Línea de la Concepción.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la nota informativa fue colocada en el Tablón de Anuncios.

«Se comunica que ante la carencia de papel higiénico por parte de Comisaría, se recomienda que vengan con papel desde sus casas porque aquí en estas dependencias no hay suministro del mismo. Con lo cual, que cada uno quede enterado de lo que ocurre y no pidan porque no hay papel», reza el documento al que ha tenido acceso este diario.

Lo que pudiera parecer una broma -no está firmado- lleva sin embargo un sello oficial, algo a lo que no tiene acceso todo el personal adscrito a la Aduana. En concreto lleva el sello oficial del Control del Policía de la comisaría de La Línea de la Concepción.

Desde el Gobierno se asegura que no es un documento oficial y que ningún mando lo firma, por lo que se asevera que es falso. Asimismo, se sostiene que «nunca ha estado en tablón alguno», algo que las fuentes a las que ha tenido este diario desmienten. Al respecto, aseguran que ya ha sido retirado. Eso sí, Interior reconoce que es cierto que faltó papel higiénico en dichas dependencias policiales el pasado miércoles, día que coincide con la fecha de la citada nota informativa.

El Gobierno asegura a preguntas de ABC que se está indagando sobre la autoría del mismo por la utilización de un sello oficial.