MARÍTIMAS Policía Portuaria de Algeciras: Los centinelas de la seguridad en el mayor puerto de España Los 120 efectivos de la Policía Portuaria tienen ante sí la ingente tarea de vigilar uno de los principales puertos del país y el que absorbe la mayor parte de la Operación Paso del Estrecho

El Puerto Bahía de Algeciras es el líder del sistema portuario nacional y mediterráneo en tráfico total de mercancías con más de 107 millones de toneladas movidas en 2018. En el ranking europeo, mantiene la cuarta posición tras Róterdam, Amberes y Hamburgo. En tráfico de contenedores, con 4´8 millones de Teus, se sitúa tras Valencia.

Con una ubicación geográfica privilegiada -en el corazón del Estrecho de Gibraltar y una Bahía de aguas profundas y abrigadas-, una veintena de navieras ofertan sus rutas entre Asia-Europa y Asia-EEUU. Una vez en Algeciras, la carga se beneficia de una importante conectividad marítima.

En la actualidad 72 líneas conectan semanalmente 156 puertos del mundo. Hay que sumar el puente marítimo del Estrecho, con salidas cada hora los 365 días del año en la línea Algeciras-Tánger Med. También destaca su capacidad para operar hasta tres megaships –grandes portaconedores- de forma simultánea.

Además de mover contenedores y camiones, el Puerto de Algeciras destaca por el tráfico de pasajeros, más de cinco millones anuales; así como por sus servicios al buque, como combustible y otros suministros, cambios de tripulación, reparaciones, astilleros…

Son muchos los recursos humanos y técnicos desplegados para que todo esto funcione a la perfección y sin incidencias. Uno de los fundamentales, aunque muchas veces invisible, es la Policía Portuaria, un dispositivo integrado por 120 efectivos dependiente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA).

ABC Sevilla ha estado en las instalaciones de la Policía Portuaria de Algeciras para conocer su trabajo. Manuel Sánchez-Alcázar es el jefe de Protección Portuaria en la (APBA). Nos explica que estos agentes se encargan del control de esta ingente actividad: «Somos una policía de dominio público que tiene que hacer valer todas las instrucciones, órdenes y reglamentos que establece el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Sería algo muy similar a la Policía Local pero con un menor componente policial y un mayor componente de control de actividad. Somos agentes de la autoridad y personal público».

El control de documentación en estas instalaciones compete a la Policía Nacional y el resguardo fiscal, a la Guardia Civil y Aduanas. La Policía Portuaria no se encarga por tanto de controlar los documentos identificativos ni detectar contrabando, pero funciona con unos protocolos y procedimientos establecidos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Las funciones y competencias no se solapan y la colaboración es esencial. Fuimos la primera Autoridad Portuaria que estableció unos protocolos firmados en 2006. La gente veía a un policía y no distinguía. Nuestros agentes se veían envueltos en incidencias que no eran buenas, ni para ellos ni para quienes atendían. Eso ha servido para que otras autoridades portuarias adapten nuestros protocolos a su casuística», explica este mando.

El tráfico rodado en unas instalaciones portuarias como las de Algeciras es complejo y de ello se encarga esta policía. «La Policía Local no puede ejercer competencias de ordenación y control de tráfico en el recinto portuario porque la titularidad de esos viales compete a la Autoridad Portuaria», nos indican.

Pero hay mucho más por hacer. «Nuestro valor añadido es que somos policía portuaria, lo que conlleva aspectos de seguridad, sobre todo en materia de infraestructuras portuarias críticas. Eso nos da un valor añadido. El control de la actividad portuaria es tremendo».

Un policía portuario en un puesto de control del puerto de Algeciras. Sergio Rodríguez

La Policía Portuaria tiene desplegados puestos fijos de control, controles de acceso al recinto portuario o a zonas críticas restringidas -las terminales de contenedores y pasajeros o los muelles de mercancías-, donde más daño se puede hacer en caso, por ejemplo, de un ataque terrorista.

En materia de terrorismo, este puerto es sin duda un lugar muy sensible y las medidas y planes de protección y actuación son importantes. «Lo que nos condicionó más fueron los atentados del 11 de septiembre; a raíz de ahí se determinó que había que tomar medidas en los puertos».

Salvando el tema del contrabando y el narcotráfico, este puerto no presenta grandes problemas de seguridad, salvo robos menores como en otras instalaciones similares y con tanto movimiento de personas. Un comité consultivo integrado por el Puerto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Aduanas, Capitanía Marítima, Comandancia Naval y Delegación de Gobierno analiza y estudia sus peculiaridades periódicamente y establece las medidas oportunas.

Día a día

El día a día es complejo. «Nos encontramos casi de todo y activamos los protocolos cuando es necesario», asegura este mando.

Y es que no son pocas las tareas en las que tienen competencia estos agentes. El departamento de Protección Portuaria de la APBA ha elaborado entre enero y mayo 2.982 informes entre los que se incluyen los relativos a inspecciones de control de operaciones en dominio público portuaria, verificaciones del funcionamiento de los sistemas de ayuda a la navegación, inspecciones de control de provisiones y avituallamientos al recinto portuario, verificación de suministros de combustibles a buques y las verificaciones de entradas de mercancías peligrosas.

Estos efectivos se encargan de fiscalizar toda la mercancía que mueve este puerto: «Debemos comprobar que la mercancía sea la que tiene que ser, verificar los manifiestos y hacer inspecciones documentales».

En el caso de que se trate de mercancía peligrosa, como pintura, azufre o material radiactivo, el celo es aún mayor. «Requiere de autorizaciones por nuestra parte y una inspección del equipamiento donde vienen. Eso es algo que realizamos a diario. Si no viene en condiciones o la petición de acceso se deniega, la mercancía se rechaza o se interviene, dependiendo del tipo de producto».

Manuel Sánchez-Alcázar, responsable de la Policía Portuaria de Algeciras S. Rodríguez

La protección del medio ambiente es también importante. «En materia de medioambiente, la política de la casa es fuerte y somos muy partícipes», indica este mando.

Estos agentes se encargan también de detectar posibles episodios de contaminación atmosférica de buques o contaminación marítima.

En el apartado de suministro de combustible mediante búnkering -de buque a buque-, también se extreman la precaución y el control. «Está muy controlado», nos aclara Sánchez-Alcázar.

El Gas Natural Licuado (GNL) es un combustible mucho menos contaminante que la APBA quiere poner en valor. Hace unos días se realizó la primera operación de carga de GNL en un ferry con una cisterna. «El Puerto de Algeciras está preparado para estos servicios y hemos elaborado unos planes de riesgo. Tenemos zona suficiente para establecer también instalaciones fijas de GNL», explican.

Operación Paso del Estrecho, un reto cada verano

La Operación Paso del Estrecho (OPE) es el mayor movimiento migratorio regulado que se produce en Europa. Los puertos de Algeciras y Tarifa concentran el 80% de esta importante operación a nivel nacional que este año, en la fase de salida, ha batido todos los récords.

«En un día han entrado al puerto de Algeciras 13.200 vehículos y al día siguiente embarcaron 11.800. Las cifras son muy frías pero para hacernos una idea, si los ponemos en fila, llegaríamos en dos carriles de Algeciras a Estepona (50,4 kilómetros)», asegura Sánchez-Alcázar.

Así, en la fase de salida, que finalizó el 15 de agosto, por el puerto de Algeciras han pasado 230.498 vehículos (+0’3%) y 894.891 pasajeros (-1’5%). En el de Tarifa, las cifras se han situado en 38.632 vehículos (+15’6%) y 271.554 pasajeros (+13’9%). Ambos han asumido el 69’5% del total de los embarques de la fase de salida de la OPE en los puertos españoles.

La Policía Portuaria es una pieza fundamental en el éxito de la OPE, que cada año es diferente: «Cada OPE es un reto y diferente a la anterior. Son muchas las variables, como las colaterales, cualquier conflicto laboral o que pueda afectar al país de destino, o algún conflicto internacional. También están las climatológicas. El año pasado tuvimos levante y hubo que cerrar el puerto de Tarifa varios días, lo que hizo que Algeciras asumiera esos vehículos y pasajeros. Eso no ha ocurrido este año».

También condicionan, y mucho, las fiestas religiosas: «Este año, el pasado y el próximo, la OPE coincide con la Fiesta del Cordero. Eso hace que muchos viajeros hayan retrasado su salida para pasar esta festividad en sus destinos. Años atrás nos condicionó el Ramadán».

Para este mando de la Policía Portuaria, la OPE 2019 está siendo «casi perfecta. Se han adoptado las medidas en tiempo y forma, como el inicio del intercambio de billetes. Las esperas han sido mínimas, no ha habido inclemencias metereológicas, ni avería de buques, únicamente la colisión de un ferry, el Nápoles, que fue reeemplazado al día siguiente. Tampoco ha sido necesario utilizar la zona de emergencia de Los Barrios”.

La fase de retorno de la OPE (del 15 agosto al 15 de septiembre) es, según nos indican, la gran desconocida, «y tiene su complejidad. Ahora estamos en los días fuertes del retorno. Todo lo que pasa tiene que volver y el espacio que tenemos es el que es. Si no hay agilidad en el proceso de control, todo se complica. El martes desembarcaron 9.000 vehículos. Del miércoles hasta el domingo estaremos entre 10.000 y 11.000 vehículos diarios».

Y es que aunque la OPE depende de la capacidad de flota, todo debe funcionar como un reloj suizo en tierra. El desgaste para los policías portuarios es además importante porque se mantiene la plantilla al 100% al ser el periodo de mayor carga de trabajo.