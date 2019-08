Los príncipes de Brunei ajenos al boicot de George Clooney en Sotogrande

Ajenos a toda polémica o boicot promovido. «Su presencia aquí es muy reservada. Ellos están centrados en los campeonatos de polo y no entran en nada de lo que les rodea», explican en el Santa María Polo Club cuando se les cuestiona por la vida de los príncipes de Brunei, que son estrellas del deporte de la «bocha» y que cada verano desembarcan en Sotogrande para disputar sus prestigiosos torneos. Este año, el príncipe Bahar Jeffrey –sobrino del sultán Hassanal Bolkiah– levantó la Copa de Plata y ahora los equipos del sultanato disputan la Copa de Oro en los diferentes hándicaps. La última victoria fue celebrada por la Casa Real de Brunei, que emitió una felicitación oficial por el trofeo con foto del equipo levantando la copa en las canchas gaditanas.

«La mayoría de ellos compiten en el bajo hándicap en las canchas de Puente de Hierro», explican en el club, donde dicen que no se puede tener acceso a los príncipes y que en las competiciones están con las familias en «palenques» –zona para los caballos–. Allí están acompañados por su grupo de seguridad y un largo séquito retratado en las imágenes oficiales. También les escoltan a los palcos cuando acuden a las canchas centrales para presenciar los partidos del alto hándicap. Esos en los que también se han proclamado campeones y en los que analizan a sus rivales desde las gradas.

El sobrino del sultán es el jugador más experimentado, pero en Sotogrande compiten también dos hijos del polémico monarca. El príncipe Jeffrey, hermano del sultán, también suele asistir a las finales ocupando siempre un lugar de honor en el club. Sin embargo, la que más expectación suele levantar es la princesa Azemah Bolkiah. Es una amazona diestra que se bate con los mejores en los campeonatos, cabalga y lucha contra equipo experimentados. En los años que lleva compitiendo en tierras gaditanas, según las fuentes, sólo ha dado una entrevista para una televisión oficial con la condición de sólo hablar de polo.Su hermano, Mateen Bolkiah, es uno de los jóvenes más seguidos de Asia, una estrella gracias a las redes sociales. En Sotogrande ha subido varias historias desde la zona de «shopping» del Santa María Polo Club o navegando en un yate con la costa gaditana de fondo.

Es lo poco que trasciende de estos deportistas de élite, que representan a un país que desde abril está envuelto en la polémica por la decisión del sultán de recrudecer la aplicación la ley islámica contra los homosexuales, que ya eran ilegales desde hacía 10 años. La novedad ahora reside en los castigos que Hassanal Bolkiah ha decidido que debe aplicar a los que la incumplan. Según la denuncia de los grupos en defensa de los Derechos Humanos en este país de Asia, en el nuevo código penal se incluyen los latigazos y la lapidación para los musulmanes que sean condenados por adulterio, sodomía o violación.

Este hecho levantó serias críticas en Occidente, entre las voces más relevantes estuvo el actor George Clooney. En un artículo en «Deadline» pidió a los lectores que no se alojaran en los establecimientos de la cadena hotelera de lujo propiedad de este monarca asiático. En la lista negra incluyó los hoteles que estos «royals» tienen en zona exclusivas de Londres, París, Los Ángeles, Roma y Milán. Aseguraba que se había alojado en algunos de ellos, pero que no volvería a hacerlo.

«Seamos claros, cada vez que nos quedemos o asistamos a reuniones o cenamos en cualquiera de estos nueve hoteles, estamos poniendo dinero directamente en los bolsillos de los hombres que eligen matar a sus propios ciudadanos por ser homosexuales o acusados de ser homosexuales», escribió el actor, que se cuestionaba la efectividad de esta campaña. «Brunei es una monarquía y ciertamente cualquier boicot tendría poco efecto en cambiar estas leyes, pero… ¿realmente vamos a ayudar a pagar por estas violaciones de derechos humanos? ¿Realmente vamos a ayudar a financiar el asesinato de ciudadanos inocentes?», dijo en aquel artículo.

I commend my friend, #GeorgeClooney, for taking a stand against the anti-gay discrimination and bigotry taking place in the nation of #Brunei - a place where gay people are brutalized, or worse - by boycotting the Sultan’s hotels.https://t.co/8ymurW7hqm