INMIGRACIÓN Vox reclama fronteras seguras para frenar «la invasión masiva» de la inmigración El presidente nacional ofrece un mítin en Algeciras para asegurar que «España es lo primero» y criticar el efecto llamada que asegura envía el Gobierno

Soraya Fernández

Algeciras Actualizado: 08/08/2018 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas VOX, con dificultades para celebrar un acto contra la inmigración en Algeciras

Algeciras, una ciudad que lleva décadas convivivendo con la inmigración, ha sido la elegida por Vox para un acto contra la inmigración irregular al que han acudido este miércoles unas 300 personas y en el que ha intervenido el presidente nacional de esta formación política, Santiago Abascal.

El acto, que no fue autorizado por la Subdelegación del Gobierno, cuya decisión ha sido recurrida por este partido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que según Vox, le concedió este miércoles la autorización, ha comenzado haciendo referencia a esta polémica. Abascal ha llegado a a calificar al PSOE de mafia.

Y es que el hotel donde este partido había reservado un espacio para su celebración lo canceló tras llamadas de rechazo y en las que se anunciaban medidas de protesta.

Finalmente, el acto se ha celebrado en el corazón de Algeciras,la plaza Alta, el mismo lugar donde periódicamente y desde hace lustros se concentran las organizaciones no gubernamentales para mostrar su rechazo por la muerte de inmigrantesen el Estrecho de Gibraltar.

«Estamos aquí para decir lo que millones de españoles piensan y ningún político se atreve decir». Así ha comenzado la intervención de Abascal, que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por aplausos de los asistentes, que también han gritado «Santi, presidente» y «Viva España».

Abascal ha dicho que es «puro sentido común» y no política «de izquierdas o derechas» decir que «aquí no hay recursos para todos».

El presidente de Vox ha defendido el derecho de los españoles a tener «unas fronteras seguras. Si hay una valla cochambrosa por la que algunos saltan cada dos por tres lo que habrá que hacer es que se mejore con un muro para que no se pueda saltar».

Asimismo, ha exigido medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «para defenderse. No es de recibo que 30 guardias civiles tuvieran que soportar la avalancha violenta con cal viva, heces y agresiones por parte de 600 personas en Ceuta sin posibilidad de usar el material antidisturbios», ha añadido.

Además ha defendido que quien entre ilegalmente «violando las fronteras españolas debe ser deportado de inmediato» y ha dicho que el mejor modo de detener «esta invasión masiva absolutamente ilegal no es ya el muro físico, sino acabar con el efecto llamada perverso que les dice que en cuanto lleguen van a tener ayudas sociales y facilidades que no tienen muchos españoles».

El presidente de Vox ha destacado que hubo y hay españoles que emigran pero que lo hacen «cumpliendo las leyes. Una inmigración que no se regule en función de criterios económicos y de capacidad de integración no es sino invasión y lo decimos sin animar el odio o el rechazo a nadie, sino por amor a los españoles.No se puede lanzar al mundo el mensaje de que en España hay recursos para todos, eso es falso y perverso. En España, los españoles, lo primero».

Por último, ha animado a las ONG a ayudar en los países de origen y ha abogado por ilegalizar a las que aseguró colaboran con las mafias de la inmigración.