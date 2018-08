NARCOTRÁFICO Sin noticias del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar Los sindicatos policiales reclaman las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir a los narcos

Soraya Fernández

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) preguntan dónde están los refuerzos y las medidas anunciadas por el Gobierno del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltarque entró en vigor a finales de julio para combatir el narcotráfico en esta comarca gaditana.

Dicho plan está dotado de 7,03 millones de euros de los que 5,51 millones se dedicarán a recursos humanos y 1,52 millones a medios materiales y apoyo en investigación e inteligencia.

Javier López, secretario del SUP en La Línea, sostiene que apenas ha habido cambios: «Es falso que se haya implementado alguna medida nueva en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico y es mentira que se hayan incorporado 349 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como se ha asegurado desde el Gobierno».

En este sentido, indicó que sólo han llegado 40 policías nacionales de prácticas a La Línea de la Concepción y otros 40 a Algeciras «como cada verano».

Al respecto, indicó que los únicos policías que se pueden considerar refuerzos, aunque aclaró que temporales, son los 50 en comisión de servicio para Algeciras y 14 para La Línea. «Son compañeros que vienen prestados de otras comisarías y que en unos meses se irán. Tampoco completan el catálogo», apuntó.

Además, calificó de absurdo que a La Línea hayan llegado únicamente 14 agentes en comisión de servicio. «Aplaudimos todo lo que llegue pero que no vendan que son refuerzos para completar los catálogos de puestos de trabajo porque es mentira», señaló.

«Los mismos de siempre»

A esto se añade la grave carencia de vehículos y material, como chalecos antibalas: “No ha llegado nada. Seguimos con los coches de siempre y los medios de siempre. El Plan de Seguridad no se ha notado”.

Lo único que ha mejorado, según reconoció, es que las comisarías ya no están desbordadas debido a la crisis migratoria tras la apertura del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) abierto en San Roque, donde han sido desplegados agentes de otras comisarías y de la OPE.

A la falta de personal se unen las vacaciones, por lo que la situación está siendo complicada, según alertó el SUP. Como muestra, lo ocurrido el domingo: un sólo vehículo para toda La Línea -un municipio con 70.000 habitantes-, una cifra que se incrementa en verano «porque no había agentes suficientes para llenar dos coches que había. No podemos poner a los de prácticas a patrullar solos».

En similares términos se expresó el secretario provincial de la AUGC, José Encinas. En el caso de la Guardia Civil, al Campo de Gibraltar han llegado 54 agentes en comisión de servicio aunque cuestiona su distribución: «A las unidades más necesitadas, como San Roque, La Línea y Tarifa, han llegado dos como mucho. En el caso de La Línea, sólo uno. Esto no soluciona nada. Donde más efectivos han llegado ha sido a la USESIC, la unidad de seguridad ciudadana, y su función no está relacionada con el narcotráfico. Además, es para unos meses».

Fuga de agentes

Según Encinas, 130 agentes han salido destinados ahora fuera de la provincia de Cádiz y sólo han llegado 35. «La zona más afectada es el Campo de Gibraltar. Es complicado trabajar aquí y se están marchando», indicó.

Tampoco se han recibido vehículos ni chalecos antibalas. “Lo único que nos han traído son fundas de chalecos antibalas, la mayoría del año 2009, ya usadas y en condiciones pésimas», agregó.

Mesa de Coordinación

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz informó este martes que los ayuntamientos del Campo de Gibraltar se integrarán en la Mesa de Coordinación Operativa establecida en el marco de dicho Plan Especial de Seguridad, que además, contempla la creación de una Junta de Jueces y Fiscales y una Mesa de Participación Ciudadana.

Asimismo, destacó que las plantillas se han incrementado con 115 funcionarios «en comisiones de servicio», dato que ahora sí coincide con el de los sindicatos policiales, y que en lo que va de año se han intervenido 140 toneladas de hachís y se ha detenido a 336 personas.