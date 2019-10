Jerez de la Frontera La sobrina del acusado por el parricidio en Arcos afirma que «el psiquiatra le quitó el tratamiento» Entre las primeras reacciones de Isidro Sánchez, según testigos de Policía Local y Guardia Civil, fue «pégame un tiro. Lo he matado yo»

La segunda jornada del juicio por el parricidio ocurrido en Arcos el 1 de junio de 2017 arrancaba con las declaraciones de los agentes de la Policía Local y los guardias civiles que acudieron hasta la calle Adolfo Suárez del Barrio Bajo de la localidad arcense para atender lo que se suponía que era una pelea entre una pareja. Durante la sesión también se le ha tomado declaración a una sobrina del acusado, que afirmaba que en los días previos al fatídico episodio su tío vivía con ellos, «se encontraba muy estresado, no era él, hablaba mal. El niño estuvo en todo momento con nosotros». El bebé desde el primer momento, según el testimonio de la sobrina, estuvo viviendo con familiares del acusado porque la madre del niño, Sara B., «no tenía capacidad para tener a su hijo sola. No le daba de comer, no lo vestía, no lo bañaba. Todo lo hacía mi tío».

Según el relato de la joven, Isidro Sánchez, el acusado, «dejó a su pareja y madre del bebé haciendo caso a la asistenta social». No obstante, insistió en que los días previos al hecho su tío se encontraba mal e incluso tenía concertada cita con el médico, a la que no acudió «por atender a su hijo, ya que se encontraba solo con la madre y ella no le daba ni biberón ni le cambiaba el pañal». «Desde la muerte de su mujer tenía depresión y estaba con tratamiento psiquiátrico, que le quitó el psiquiatra al darlo de alta». Tras este hecho estuvo una temporada bien, pero días antes del 1 de junio incluso tuvieron que llamar a la policía por la situación en la que se encontraba. No obstante, el 31 de mayo acudía al médico de cabecera acompañado por su sobrina que afirmaba en la sala que el médico «me dijo que estaba mal y que se lo habría traído para Jerez a Salud Mental».

Isidro Sánchez no tenía trabajo, era pensionista y conocía que los servicios sociales estaban pendientes de la situación de la madre. No obstante, la sobrina del acusado manifestó que en dos ocasiones había oído a la madre del bebé y pareja de su tío gritar diciendo «me quiere pegar».

En el jucio ha quedado constancia de que los efectivos tanto policiales como de la Guardia Civil estuvieron en la zona durante unas dos horas, de 06.30 a 08.30 de la mañana, intentando acceder al interior de la vivienda, puesto que había una reja que impedía la entrada y desde el interior nadie habría la puerta. Otro de los asuntos que se pusieron sobre la mesa es que cuando se abrió la puerta, la madre del bebé aparecía con la cara enrojecida y muy asustada y nerviosa. El acusado, según el relato de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, afirmaba entonces «yo sé lo que ha pasado. Haced lo que tengáis que hacer». Sara B. a la llegada de los efectivos se agarraba el cuello, y el acusado que decía «en principio que no había ocurrido nada» pedía a alguno de los intervinientes «pégame un tiro. Lo he matado yo».

Los agentes encontraron al bebé en el suelo de la habitación de matrimonio, sin pulso. A partir de ahí, «comenzaron la reanimación y llamamos al centro de salud que está a 500 metros».

Durante el traslado al acuartelamiento de Arcos, el acusado pedía a los agentes que «le dejáramos en la peña, que se quería tirar». No obstante, los guardias civiles no escucharon nada extraño hasta el segundo día que lo trasladaban a las dependencias judiciales y empezó a hablar del «demonio», así como dijo que el «niño no era suyo, que quería pruebas de ADN».

En el lugar de los hechos, según la inspección ocular, aparecieron varias manchas de sangre y un mechón del pelo que correspondía a la madre del bebé.

Para la jornada de este viernes está previsto que se tome declaración a los peritos.