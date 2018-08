Sotogrande estrena playa... lejos el mar La Reserva, en la urbanización gaditana, ha inaugurado The Beach, la playa interior más grande de Europa. Más de 21.000 metros de agua y arena para un turismo de lujo

Alfonso Peláez

Arena blanca, aguas cristalinas, algunos bañistas practicando kayak o paddle surf, chiringuitos con hamacas balinesas sobre la arena... puede ser una estampa de estos días de cualquier playa andaluza. Lo que no es habitual es que esta imagen se pueda tomar tierra adentro, en un entorno rodeado de montes. Sotogrande acoge desde hace unas semanas The Beach, la playa interior más grande de Europa, donde los turistas pueden disfrutar de 21.000 metros cuadrados de agua y todos los atractivos del mar en un entorno de lujo. Las instalaciones constan de una amplia piscina con fondo y entorno de arena tan fina como la de cualquier playa gaditana y un lago de filtrado natural que cuenta con un embarcadero para la práctica de diversos deportes acuáticos como kayak, paddle surf o las bicicletas acuáticas «Mirage Eclipse».

The Beach es la singular apuesta de La Reserva, una exclusiva comunidad residencial perteneciente a Sotogrande. Las instalaciones están pensadas tanto para la familia como para los adultos, que tienen una piscina propia en la que no se permite el acceso a niños.

Así, la zona de arena está dotada con todas las comodidades de las playas más exclusivas, como lujosas hamacas y chambaos atendidos por camareros. Hay un gran número de actividades supervisadas para los niños, incluyendo juegos acuáticos, tenis y golf, así como un «Kids Club» para los más pequeños. Los adultos, por su parte, tienen a su disposición con una zona de yoga y pilates, mientras que también se han instalado un conjunto de nuevas pistas de tierra batida para tenis, además de otras para pádel y voley playa. Las instalaciones disponen de boutique, zona de masajes y zona chill out.

En cuanto a la gastronomía, la playa de La Reserva ofrece una serie de food trucks, una zona separada, el Food Market, especialmente pensada para niños, además del restaurante principal, donde se ofrece cocina de inspiración andaluza con numerosos toques internacionales y con una amplia oferta para los más pequeños. Todos los domingos hay actuaciones en directo (jazz, soul y flamenco), mientras que los sábados por la tarde se los reservan los ‘discjokeys’ para marcar el ambiente.

Tras dos años de proyecto, The Beach se ha construido contrarreloj, en apenas siete meses. El consejero delegado de Sotogrande, Marc Topiol, explica la filosofía que ha llevado a apostar por esta playa interior: «todo nuestro trabajo en Sotogrande persigue una misma lógica: fortalecer la posición y el atractivo de nuestra oferta en un mercado tan exigente como el del turismo de lujo. A ese objetivo respondía nuestro primer gran paso significativo, que fue la reforma integral del Club de Golf de la Reserva, para resituarla en la élite de estas instalaciones a nivel global. Y en esa misma lógica tenemos que entender el significado de The Beach, que sitúa a la oferta de Sotogrande en la élite no solo española sino también Europea y mundial».

Para el máximo responsable de Sotogrande «lo que The Beach implica es un nuevo concepto de verano, absolutamente innovador y que además pone en valor los activos tradicionales de Sotogrande, como la excelencia en el servicio, la tranquilidad y la seguridad. Por supuesto que en esa línea vamos a seguir dando pasos, porque hemos demostrado en este tiempo que respetar las señas de identidad de Sotogrande es perfectamente compatible con mejorar la oferta, con diversificarla, con atender a públicos amplios como los que representan las familias».