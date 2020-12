Cádiz Todo listo en Gibraltar para comenzar a administrar la vacuna de Pfizer La colonia británica dispondrá de al menos 35.000 dosis y vacunará primero a los mayores de 80 años y al personal que los atiende, incluidos trabajadores españoles, que serán los primeros en recibirla en España

Todos los focos están puestos ahora mismo en Gibraltar después de que Reino Unido haya comenzado a administrar este martes las vacunas de Pfizer contra el coronavirus. Desde el Gobierno de Gibraltar se guarda un absoluto mutismo sobre si ya han llegado las primeras 35.000 dosis acordadas con Londres y cómo está siendo su transporte y almacenamiento. Lo único que ha transcendido es que ya cuentan con los equipos de crionización necesarios para conservar la vacuna a 70 grados bajo cero, una de las principales dificultades que conlleva la fórmula creada por esta farmacéutica.

Tampoco se sabe cuándo comenzarán a vacunar. Es inminente pero no se ha facilitado la fecha. Lo qué sí se ha explicado desde el Gobierno del Peñón es que los primeros en recibir esta vacuna serán los mayores de 80 años residentes en la colonia británica así como el personal sanitario y social que los atiende. Entre ellos están los trabajadores transfronterizos, en su mayoría españoles, que harán historia al ser los primeros nacionales en recibir una vacuna contra el coronavirus, antes incluso que el resto de gibraltareños que no están en estos grupos de riesgo. Se trata de un grupo que ronda las 250 personas, ya que no hay datos actualizados.

Tampoco se ha dado a conocer aún por parte de las autoridades gibraltareñas cuál será el plan de vacunación y quiénes seguirán a estos grupos de riesgo.

Gibraltar, la última colonia europea, tiene una extensión de apenas siete kilómetros cuadrados y una población que ronda los 33.000 habitantes. La pandemia del Covid-19 aún no se ha cebado con este territorio. Según los últimos datos facilitados por la autoridad sanitaria gibraltareña, relativos a este lunes, en Gibraltar hay en la actualidad 56 casos activos, uno de ellos de un visitante –personas con estancia temporal, como tripulaciones de aviones y barcos o turistas-. En la actualidad hay tres hospitalizados y dos pacientes en UCI. Hasta ahora, en el Peñón ha habido cinco fallecidos con coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia, contabiliza 1.055 casos de Covid-19 y ha realizado ya 96.367 tests, lo que casi triplica su población. La repetición de estas pruebas y el hecho de también las hagan a visitantes y a trabajadores transfonterizos explica dicha cifra.

Gibraltar cuenta con 15.000 trabajadores transfronterizos –personas de otras nacionalidades que trabajan en el Peñón pero residen en España-, de los que casi 9.500 son españoles, la inmensa mayoría del Campo de Gibraltar. Muchos de ellos pertenecen al sector sanitario y de asistencia social.

El Peñón volverá de nuevo a beneficiarse de su dependencia de Reino Unido. Ya lo hizo en 1998, cuando fue el primer territorio peninsular en el que se comenzó a distribuir el milagro azul contra la disfunción eréctil, la Viagra, desarrollada por Pfizer, y volverá a repetir la hazaña 22 años después con la vacuna de esta misma farmacéutica contra el Covid-19.

La diferencia con lo ocurrido en su momento con la Viagra es que entonces se pudo adquirir en las farmacias de Gibraltar por quienes no residían en el Peñón, pero ahora, lógicamente, la vacuna será administrada por el personal sanitario siguiendo los estrictos criterios que ha marcado la autoridad sanitaria del Peñón.