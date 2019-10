Alcalá del Valle Todo un pueblo de Cádiz contra una casa de apuestas Asociaciones, hermandades, ampas, sindicatos y los partidos políticos unen sus fuerzas para impedir que abra el segundo salón de juegos

Una casa de apuestas ha conseguido lo que parece imposible en estos tiempos: poner de acuerdo a todas las fuerzas vivas de un pueblo. El hecho, casi insólito, se ha producido en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, un pequeño pueblo serrano que se ha movilizado en bloque para tratar de impedir la instalación de un segundo salón de juegos en el municipio.

Hace seis años, esta localidad que apenas sobrepasa los 5.000 habitantes, inauguró su primera casa de apuestas. «Entonces no se conocía lo que significaba pero hoy ya somos conscientes de la realidad, de las adicciones que están sufriendo los vecinos, del deterioro de la unidad familiar y de conflictos sociales que antes no existían», explica el alcalde, Rafael Aguilera (Adelante Andalucía), quien se ha puesto a la cabeza de esta manifestación.

Aguilera habla con ABC sin pelos en la lengua: «Es un punto de sustancias poco lícitas, de drogas, vamos. Y trae serios problemas». El primero de ellos es económico porque la mitad de la localidad vive de la emigración, y el otro medio de las pensiones del régimen especial agrario con una horquilla que va entre los 500 y los 600 euros, «un dinero que pueden perder en cinco horas con el problema añadido de que entonces bebo o consumo para olvidar lo que he perdido».

El segundo es de convivencia, «lo he visto en los núcleos familiares, hay crispación y los niños viven la tensión entre sus padres porque no tienen dinero. Las apuestas deportivas atraen ahora a los jóvenes que estaban muy lejos de los bingos y las tragaperras pero esto del deporte es otra cosa».

Documentación en regla

Las hermandades, las asociaciones, ampas, sindicatos, entidades y todos los grupos políticos del pueblo están de acuerdo en que no quieren otra casa de apuestas en su pueblo. Han organizado una campaña de recogida de firmas y este martes se movilizaron en la plaza del pueblo.

Porque se enfrentan a un problema grave ante el que el alcalde tiene las manos atadas. «Tienen todos los informes bien: están inscritos en el registro de salas de juego de la Junta de Andalucía; el informe de impacto ambiental también es favorable y tienen también el proyecto técnico aprobado por el Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Cádiz».

«Eso significa que en el Ayuntamiento estamos obligados a darle la licencia de obras, la de instalaciones y luego la de apertura porque si no, nos podemos ver en los tribunales», explica Rafael Aguilar.

Pero no se rinden. Van entregar las firmas ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central pidiendo un cambio de legislación aprovechando, además, la campaña electoral para denunciar que el Gobierno recibe mucho dinero vía impuestos de este tipo de negocios. «Vamos a retrasar esto todo lo que podamos porque no comprendemos que un ayuntamiento, que es la voluntad del pueblo, no puede permanecer al margen de un asunto de estas características. No queremos que se ponga una casa de apuestas en nuestro pueblo».

El alcalde alcalareño también sabe que cuenta con una importante corriente social fuera de su pueblo. Este mismo mes ha habido manifestaciones en La Coruña, Murcia, Valencia y Baleares. «Es un movimiento social y no tendrán más remedio que regular este tipo de negocios. No pueden mirar para otro lado y los ayuntamientos debemos tener capacidad de decisión sobre si queremos o no casas de apuestas en nuestros pueblos».