La afición del Córdoba CF muestra su indignación en las redes sociales por la peineta de Jesús León

El presidente del Córdoba CF, Jesús León, tuvo el domingo un reprochable gesto con seguidores de la grada de Tribuna cuando bajaba por el túnel de vestuarios antes del encuentro del equipo blanquiverde con el Cádiz B. El rector de Montoro perdió la compostura y realizó una peineta a unos aficionados que le reprochaban por su gestión en el club cordobesista.

El vídeo de la escena, captado por testigos de la reprochable acción de León, levantó la ira de los seguidores del Córdoba CF, que vieron manchado de nuevo el nombre de la institución por la «peseta» que dedicó el presidente a algunos aficionados de Tribuna.

Testigos de la acción confirmaron la peineta de León, mientras que el club declinó la opción de dar explicaciones a este periódico de las causas del gesto del presidente del Córdoba CF. En las horas posteriores al encuentro, que finalizó con victoria blanquiverde por 1-0, las reacciones de la afición cordobesista han sido de indignación por la peineta del presidente.

El vídeo de la peineta de León, captado por testigos, divulgado en las redes sociales y reproducido por ABC, ha tenido importantes reacciones de la afición del Córdoba CF en internet. Aquí te dejamos algunas de las más destacadas:

Este hombre no tiene nombre,haga el favor de irse de una vez que le está haciendo mucho daño al cordobesismo.

Y a éste tío lo apoyan veteranos y socialistas. Esta es la LISTA DE LA VERGÜENZA, en el palco estaban: CRUZ CARASCOSA, que en su puta vida se ha sentado en el graderio, VARO, NAVARRO, GARRIDO, ESPEJO. Y el socialista PALOMARES, apoyando a un tío que no paga a sus trabajadores.

Que esperáis de un señor por decir algo que no tiene ética y de educación tiene poca.

Vaya personaje que preside el ruinoso Córdoba CF; cuando no esté, debería ser nombrado persona non grata por el club ya que, como se está viendo, no le está haciendo ningún bien al equipo y, mucho menos, a la afición. https://t.co/C34sgYMv4c