Audios Córdoba CF | Jesús León también destapa que García Amado «puso 500.000» euros para la compra

Nuevo capítulo de los secretos mejor guardados —«mis miserias intento preservarlas», según sus propias palabras»— por el presidente del Córdoba CF, Jesús León, hasta hace dos semanas, cuando ABC Córdoba comenzó a publicar en exclusiva una serie de audios de la conversación de una reunión que el empresario de Montoro mantuvo el pasado 23 julio en un céntrico hotel cordobés con los consejeros Alfredo García Amado y Magdalena Entrenas.

En este tercera entrega, León también reconoce que el exdirector general del club, García Amado, le prestó medio millón de euros solo unos días antes, el 20 de diciembre de 2018, de que cumpliese el penúltimo plazo de pago de Aglomerados Córdoba (León) a Carlos González (Azaveco) por la compraventa del Córdoba. Ese pago era, precisamente, de 500.000 euros, vencía el 2 de enero de 2019 y León hizo frente a él. Ese día, el montoreño realizó unas declaraciones ostentosas de su liquidez para afrontar ese pago:«Hay dinero para abonar ese pagaré y diez más», dijo airado a este periódico.

La conversación entre León, Amado y Entrenas discurre en un desayuno de trabajo. El de Montoro desvela otro préstamo para comprar el club. La consejera Entrenas, dirigiéndose a León y Amado, les pregunta en un momento de la charla: «¿Vais a seguir negándome también la evidencia? ¿Los dos?». Sorprendido por el tono de la abogada blanquiverde, el presidente del Córdoba replica: «¿De qué? Entrenas es directa: «Del dinero de Alfredo». Tampoco deja duda la respuesta de León: «No (lo voy a negar). Sí, Alfredo (García Amado) puso 500 mil (euros)».

Más detalles

La conversación sigue sobre cómo y quién le habría insinuado a Entrenas esto antes de que se lo reconociera el propio León. Sin embargo, la abogada, insatisfecha, busca que García Amado también se lo admita. ¿Me lo vas a seguir negando tú también?», pregunta directamente a Alfredo. Éste, una vez que León se destapa, también confirma el préstamo de medio millón que ha hecho, a través de una de las empresas de las que es socio, a León. «No, Magdalena, no», dice Amado.

Entrenas insiste con que «¿los dos me lo vais a seguir negando?». León le contesta [mientras mastica un croissant «grande», dijo cuando lo encargó]: «Magdalena, ¿eso hay que contarlo? La consejera le responde que «sí, a mí sí». León, algo molesto y vehemente, apunta «¿de dónde yo saco el dinero tiene que saberlo toda Córdoba?». Y se contesta él mismo: «No». Sin embargo, la abogada del club le replica que «toda Córdoba, no; a mí, sí». León, en desacuerdo con esa postura de informarle como consejera, le insiste «¡Magdalena, por Dios!».

En este aparente reproche de responsabilidades entre el presidente y la consejera, Alfredo García Amado intenta justificar a Magdalena que «yo no podía decir nada...» a petición del dirigente montoreño. León, para convencer a Entrenas, pregunta retóricamente a ésta: «¿Tú imagínate que me hubieras puesto el dinero [como habría hecho Amado]? Pues a lo mejor no tiene que saberlo nadie», sentencia el presidente.

La operación de préstamo

Cuando León afirma que «Alfredo puso 500 mil» hace referencia a una operación de préstamo que se realizó en documento privado, al que ha tenido acceso este medio, el 20 de diciembre de 2018, solo 12 días antes de que venciese el plazo del penúltimo pago a González (2 de enero de 2019).

El prestamista es Mesas Sport. Se trata de una empresa de la que es socio García Amado, el exdirector general del Córdoba. Es administrador solidario junto a dos empresarios más. La sociedad participada por el gijonés presta medio millón a una de las empresas de León: Grucal Properties.

De hecho, tanto esa sociedad, como Grucal Infraestructuras y el propio Jesús León, a título personal, aparecen como avalistas de la operación de préstamo. El plazo para devolver el dinero financiado cumplió el pasado 30 junio, según el contrato de las partes.

Conclusiones

Esta confesión de León, a una semana vista de que cumpliese el último plazo para pagar a Carlos González la compra del club, de que el gijonés también puso medio millón para colaborar a que el montoreño completase la la adquisión de la entidad es la tercera que ha podido extraer con auténtico y relevante interés general para el cordobesismo. El primero, que adelantó hace dos semanas, fue que León reconoció que Luis Oliver financió con dos millones de euros la compraventa del club. El segundo fue que el empresario de Montoro, como hizo en diciembre de 2018 con una empresa de Ucrania, intentó vender el Córdoba a la desesperada a Manuel García Quilón a final de julio y que, según sus palabras, también se reunió con los dueños del Spartak de Moscú.

León, a través de sus declaraciones en estos audios de esta reunión, habría reconocido que, al menos, 2,5 millones de los cinco que abonó para comprar el club proceden de préstamos a León impagados por éste, según los prestamistas. Este periódico insistió ayer en conocer la versión del presidente del Córdoba sobre estos audios y la operación de préstamo, pero se negó y declinó la posibilidad de realizar declaraciones o dar alguna explicación. Además, Aglomerados (León) no pagó el último plazo (31 de julio) de la compra por 4,5 millones.