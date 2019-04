DE BDO Una auditoría al Córdoba CF deja dudas sobre el pago de un millón del club a una empresa de Jesús León La entidad defiende que «existe» un documento «acreditativo», pero ni consta en el informe ni lo confirma González

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 22/04/2019 23:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Córdoba también adeuda un porcentaje de las primas de permanencia

ABC Córdoba ha tenido acceso al informe de la auditoría complementaría que BDO Auditores, a solicitud de LaLiga e instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), realizó al Córdoba CF, fechado en el 10 de octubre de 2018, y que comprende los movimientos entre el 1 de diciembre de 2017 y julio de 2018. Es el segundo informe, ya que BDO entregó el primero el 28 de junio. Hay conclusiones que dejan sombras sobre los movimientos bancarios, pagos y faltas de evidencias documentales de alguno de ellos.

El caso más llamativo del informe de auditoría de BDO al Córdoba CF, que consta de 38 páginas, es que los auditores «no hemos dispuesto de la adenda en la que se establece la indemnización a pagar por el club (Córdoba CF)», que alcanzó la cifra de un millón de euros, a Grucal, empresa que también era propiedad en ese momento del presidente y máximo accionista del Córdoba, Jesús León, como compensación por no iniciarse las obras de la que iba a ser la Ciudad Deportiva del Parque del Canal.

El informe de BDO, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que «de los extractos bancarios facilitados por el club hemos detectado los siguientes pagos por parte del Córdoba CF a Grucal Properties». Entre ellos, desglosa el pago de «1.000.0000 euros» realizado con fecha 6 de julio de 2018 y que consta con el concepto «traspaso entre cuentas».

BDO había solicitado, según expone, la documentación justificativa de este tipo de movimientos en el primer informe que entregó el 28 de junio. La auditoría insistió en la necesidad de obtener cualquier documentación al respecto «de operaciones vinculadas» para este segundo informe sellado el 10 de octubre. Esta vez, obtuvo respuesta. No llegó del club, sino del director administrativo y financiero de Grucal Infraestructuras.

Lo que justificó Grucal

Respecto a ese millón que ingresó Grucal del Córdoba CF, este empleado justificó mediante un «escrito de 14 de diciembre de 2017», según revela el informe auditor, a la atención «del anterior presidente del Córdoba (Carlos González) donde Grucal Infraestructuras, cuyo presidente es [lo era en ese momento] Jesús León (presidente del club), reclamó al Córdoba la cantidad de 1.076,140,10 euros en concepto de indemnización por la no iniciación de obras de ejecución de la Ciudad Deportiva del Córdoba, conforme al contrato de obras de 28 de octubre de 2014 y la posterior adenda por la que el club se obligaba a indemnizar al contratista la suma de un 20 por ciento del valor total del contrato (4.150.000 euros), si en un año a partir de la firma del contrato no se iniciaban las obras».

Además, aportó otro documento «fechado el 15 de febrero de 2018», de cuatro años después de aquel, en el que «Grucal Properties, cuyo administrador único es Jesús León, comunica al club la cesión de crédito realizada ese mismo día por parte de Grucal Infraestructuras a Grucal Properties por 1.076.140,10 euros».

La conclusión del informe no la desmiente, pero difiere. BDO aclara que «no hemos dispuesto de la adenda en la que se establece la indemnización a pagar por el club». Es decir, ni el Córdoba ni Grucal se la entregó.

De hecho, el informe en sus conclusiones, en las páginas 31 y 32, dice que «ambos documentos», en referencia a los escritos del director financiero de Grucal, «pese a ser anteriores a la fecha de realización de nuestro informe de junio no fueron facilitados por el club para la realización de dicho trabajo, en el que solicitamos todos los acuerdos con partes vinculadas».

Lo que dice el Córdoba CF

Este periódico se puso ayer en contacto con el Córdoba CF para recabar su versión. El departamento de Comunicación detalló que «el documento» que sustenta el pago de la indemnización de ese millón «existe» y que «está plenamente acreditado». De hecho, sostuvo que «lo exhibió la consejera Magdalena Entrenas en la Junta de Accionistas» y que también «se enseñó a los Minoritarios en la reunión con el presidente». Incluso, detallaron que esa adenda «ya se usó en 2015, en la etapa de Carlos González, por el club en un pleito con el Ayuntamiento».

Desde la entidad blanquiverde, cuestionados por qué no se aportó, desgranaron que «no se lo pidieron» expresamente, aunque los auditores habían solicitado, según el informe, cualquier documentación sobre operaciones vinculadas. Incluso, en el club mantenían anoche que «ese documento ya lo tienen los auditores» porque se aportó «posteriormente» al informe de auditoría. El Córdoba también emplazó a este medio para enseñar esa adenda, pero a partir «de mañana (hoy para el lector)» y si posibilidad de entregársela ayer.

Lo que afirma Azaveco y Minoritarios

ABC también contactó con Azaveco, propiedad del exdueño del club Carlos González (con quien Grucal selló la ejecución de la obra). Desde la empresa madrileña explicaron que esa adenda «no existe» y que de existir «no sería auténtica». Además, insistían en que Grucal «no tenía derecho a percibir esa indemnización ni por ese concepto».

Este periódico también contactó con Minoritarios para confirmar si en la cita con el presidente se les enseñó el documento, como sostenía el club. Desde el Sindicato apuntaron que «ese documento se exhibió, pero no lo leímos ni pudimos analizarlo», aunque detallaron que «nos explicaron cómo fue la operativa contable» de esa indemnización.

Otras conclusiones de BDO sobre el millón

BDO apuntó en su informe que «el club no mantiene ni mantenía en sus registros contables ninguna deuda con Grucal Infraestructuras ni con Grucal Properties» por este motivo (indemnización por no iniciar la Ciudad Deportiva), así como «tampoco provisión por este concepto». Incluso, detalló que «en las cuentas de la temporada 2016/17 tampoco se informa al respecto» de lo que «se desprende», dice el informe, que «el club no reconocía esa deuda» que, sin embargo, «se ha liquidado por un importe de un millón de euros, en fecha 6 de julio de 2018, es decir, durante la presidencia de Jesús León, presidente y accionista del club y de Grucal Infraestructuras».

Incide en que «no hemos recibido información acerca del posible conflicto de intereses de esta operación». Cuando analiza la cuenta de Grucal Properties asevera que «la salida de un millón de euros no estaba contabilizada a la fecha». Y remata la faena con que «apreciamos discrepcionalidad en los pagos y reconocimientos de deudas frente a partes vinculadas» y cita más casos.