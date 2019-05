SITUACIÓN INSTITUCIONAL La cesión del estadio El Arcángel, otro atasco para el Córdoba CF La alcaldesa admite que el expediente «no es ágil» y Bellido le critica las promesas incumplidas

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 07/05/2019 23:05h

El Córdoba CF vive en convulsión. El impago de tres nóminas a los empleados del club y la sacudida política al presidente y máximo accionista blanquiverde, Jesús León es la última pieza de un puzzle que dibuja una irreconducible situación deportiva con descenso a Segunda B y una delicada posición económica, que ha provocado la aparición de Carlos González para anunciar que requerirá al montoreño por incumplimiento de la compraventa. Mientras, el club vive otro atasco: la cesión del estadio El Arcángel. El eterno tema enquistado.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, también habló sobre la cesión de uso del estadio El Arcángel. El Consistorio firmó con el club en diciembre un borrador de esa operación que todavía no se ha materializado formalmente. Entonces, se emplazó a las siguientes semanas para sellar ese acuerdo formalmente tanto desde Capitulares como desde el Córdoba CF.

Cinco meses después sigue en el cajón y no parece que vaya a salir a corto plazo. «Ese expediente es un expediente que no es ágil por las circunstancias en una decisión que no ha tomado esta ciudad durante años y que desde luego no puede ser fruto de la improvisación, por eso venimos trabajando ya meses en cuál es la figura jurídica por la que esta ciudad no pierde la titularidad del estadio y por el acuerdo con la responsabilidad de quien luego tiene que hacer un uso sostenible de la instalación», aseveró Ambrosio.

El candidato a la Alcaldía del PP, José Marí Bellido, le hizo un recordatorio al cogobierno sobre los últimos temas pendientes en el estadio El Arcángel:«¿Dónde está la lona? ¿Y el hotel? El gobierno dijo que ahí iba a poner una lona para que no se viera la vista actual desde la carretera y no está. Luego, dijo que iba a haber un hotel y tampoco está el hotel. Luego, anunciaron en varias ocasiones un convenio con el club para regularizar la situación (cesión) del estadio y tampoco está el convenio».