REACCIONES Contundente réplica de Luis Oliver y Carlos González al presidente del Córdoba CF Joaquín Zulategui y Manuel Pastor también censuran la posición de Jesús León

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 30/05/2019 23:35h

No han tardado ni 24 horas en darle una durísima réplica. Luis Oliver y Carlos González, los principales aludidos en la rueda de prensa del presidente del Córdoba CF, le dan una severa respuesta a sus afirmaciones del miércoles en el estadio durante una intervención que duró hora y media. Oliver y González lo hicieron este jueves en declaraciones a ABC Córdoba.

Ambos coincidían en la posición de que el empresario de Montoro había mostrado una imagen totalmente diferente a la realidad que vive el club y mostraron su plena incredulidad sobre las afirmaciones que realizó en su reaparición pública. Este periódico también recogió las reacciones de Joaquín Zulategui y del colectivo de Minoritarios.

Luis Oliver, exdirector general del Córdoba

León se mostró durante su intervención quizás más airado con Oliver que con González. El empresario de Montoro aseguró el miércoles que «si Luis Oliver hubiera continuado, el Córdoba ya no existiría y yo estaría arruinado». Este medio consiguió ayer contactar telefónicamente con el navarro, que fue breve pero muy contundente en su respuesta al montoreño.

Cuestionado por la afirmación de León, Luis Oliver sostuvo que «¿el Córdoba CF ya no existiría y él estaría arruinado si yo hubiera seguido? Jajajajaja». El navarro insistió en que lo único que podía decir a esa aseveración era tomárselo con una sonrisa irónica: «Jajajaja», reiteró. Además, Oliver adelantó que «en algo más de una semana daré una rueda de prensa para explicarlo todo y contestarle».

Carlos González, exmáximo accionista

Carlos González fue algo más extenso y también muy contundente en sus reacciones a la rueda de prensa de León. En primer lugar, el canario aseguró que «le reto a un debate público, con luz y taquígrafos, para que sostenga delante mía una sola de las afirmaciones que hizo; no dijo ni una verdad, ni una verdad».

González además abrió una serie preguntas que flotan en el ambiente desde el miércoles: «¿Cómo ha podido bajar a Segunda B con 17 millones de ingresos esta temporada? ¿Qué ha hecho con el dinero? ¿Si tenía un límite salarial de 4 millones de euros, en qué ha gastado los 13 millones restantes?». Además, recordó que «nosotros tuvimos 17 millones en Primera» y que en Segunda «cualquier equipo (salvo los recién descendidos por la ayuda tras bajar) tienen un presupuesto de 7 a 11 millones».

Para González, «ninguna de las cosas que dijo son ciertas». Puso algunos ejemplos que, a su juicio, difieren de la realidad: «¡Los 3,5 millones de deuda neta! ¡Que no ha habido este año traspasos del club con empresas vinculadas! ¡Es que fue incierto todo lo que contó! ¡He alucinado!». Incluso detalló que ahora «he sabido que el dinero con el que me pagó» para realizar la compra del club en enero del año pasado «no era suyo». Por eso, insistió que «le invito a un debate en público para que sostenga una sola de afirmaciones delante mía».

Durísimo Joaquín Zulategui, exconsejero

Por otra parte, Joaquín Zulategui, mano derecha de Oliver y exconsejero del Córdoba, fue especialmente duro con León por la situación que expuso del club y el ataque a Oliver en la rueda de prensa del miércoles. Sobre la afirmación de que el Córdoba estaría desaparecido y arruinado de haber seguido Oliver en el club, el navarro aseveró que «como profeta es muy malo, el club está en Segunda B por él. León está arruinado de siempre desde que le conocemos. ¿Cómo lo íbamos a arruinar nosotros si tiene dos millones nuestros en el bolsillo? Él no ha puesto ni un duro para comprar», sentenció.

A su juicio, «es inexplicable que haya gastado 17 millones. Si tenía un límite salarial de 4 millones, ¿qué ha hecho con los otros millones? ¿Qué ha hecho con el dinero?», apuntó sobre la gestión económica de esta temporada. Para él, «León vive en los mundos de Yupi, es pura fantasía y es como Peter Pan, pero en malo». Sobre el descuento de los pagarés, espetó que «nadie necesita un intermediario para esa operación, salvo que no tenga ninguna credibilidad para ninguna entidad financiera; quizá está ocultando algo».

Zulategui cree que León «lo que tiene que hacer es entregar el club lo antes posible a sus acreedores (González y Oliver) y a Minoritarios», pero sostiene que «no puede irse porque está viviendo del club». Sobre si cree que pagará los 4,5 millones a González en julio como prometió ayer, el navarro apuntó que «creí en los Reyes Magos hasta los 7 años». A su juicio, «es impensable que pague, ya que debe 9 millones y dijo que le queda por ingresar la prima del Valladolid y la venta de Andrés, que no dan para todo».

Manuel Pastor, portavoz de Minoritarios

Manuel Pastor, como portavoz del Sindicato de Minoritarios, señaló que en lo deportivo «me sorprende que reparta culpas, cuando si Oliver hizo algo que no tenía que hacer no debía habérselo permitido». Sobre la gestión económica, apuntó que «nos sorprenden los gastos, porque habló de 8 millones de personal y 3 de servicios externos, por lo que no está claro a qué se ha dedicado los otros millones».

A su juicio, «ni con la venta de Andrés, entre dos y tres millones, la deuda será cero y estará, en el mejor de los casos, en el mismo punto que cuando llegó». También recalcó que en lo jurídico «tenemos muchas dudas y si se confirma que las querellas siguen hacia delante León no debería seguir en el club y salir lo antes posible para que otro tenga capacidad de decisión para la próxima temporada». Concluyó que «tampoco aclaró las dudas sobre las operaciones vinculadas».