Córdoba CF | Tres apuntes dejan El Arcángel congelado

Los errores se pagan. En el campo y fuera de él. El Arcángel se ha quedado este miércoles congelado con el Córdoba CF. Por todas las circunstancias que se han dado en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: una grada semivacía por los precios, una derrota en el añadido y sobre todo por un frío polar.

La decisión de cobrar suplemento a los abonados no le salió bien a los dirigentes. De hecho, hubo cambio de coste a mitad de campaña. Sin embargo, ya no hubo solución. Este miércoles solo 4.129 aficionados han asistido a ver un rival de Primera. Casi 10.000 socios no han acudido. Es la peor entrada del año y también en varias temporadas.

Sin embargo, lo ha sido el marcador. Injusto a todas luces. El Córdoba mereció más. El ambiente de congelador de la grada pasó a bloque de hielo con los dos goles de Mata, ambos en el tiempo añadido de cada período y sin tiempo para la reacción.

Además, la temperatura ha sido tremendamente fría, especialmente en una jornada de lluvía que cierra el mes de octubre. En Córdoba hizo a mediados de otoño frío de pleno invierno. El Arcángel se congeló.

Los únicos que pusieron calor al partido fueron dos apuntes. En el palco, los enemistados Ángel Torres y Jesús León. Aunque para calor, la ovación de gala que se llevó Sergi Guardiola, cedido por el Córdoba CF, al marcharse sustituido.