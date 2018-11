LA PREVIA El Córdoba CF, a por la asignatura pendiente de ganar fuera El Mallorca se presenta con una serie de cinco partidos oficiales sin conocer la victoria

La clasificación de la Liga presenta al Mallorca por delante del Córdoba. Por sus números, además, puede dar la sensación de que hay una cierta diferencia entre ambos contendientes. Sin embargo, si se segmentara esa clasificación a partir de la octava jornada las sensaciones jugarían a favor del conjunto blanquiverde, puesto que en esta fase ha crecido hasta el punto que parece haber encontrado su fórmula para el éxito (o evitar fracaso).

Lo cierto es que el Córdoba que esta tarde se asomará en Son Moix lo hace como un bloque definido, con un sistema indiscutible y, eso sí, con un par de bajas de consideración. Porque Federico Piovaccari, el delantero titular, está sancionado por su absurda expulsión ante el Extremadura y eso ha llevado al entrenador Sandoval a buscar otra solución. Será Jovanovic, quien se hizo acreedor al puesto, el pasado sábado al hacer dos goles y poner una asistencia. Además, se supone que con el campo «abierto» al jugar fuera de casa puede tener muchas opciones. Por otro lado, una mala noticia para Expósito, quien se quedó en Córdoba pese a que se le podría considerar como la solución natural.

Y tampoco puede estar Abad. El meta tinerfeño no ha superado la «fuerte sobrecarga» en el cuádriceps de su pierna derecha y volverá a cederle turno a Lavín. Por cierto, que al meta madrileño, pese a su dorsal, habría que verlo como uno más de la primera plantilla y no como un meritorio del filial en función a la decisión tomada por el club cuando decidió prescindir de Stefanovic en agosto.

Hablando de porteros y de bajas, el Mallorca también tiene las suyas. De un lado, el arco será nuevamente salvaguardado por Parera, ya que Reina no se ha recuperado de su lesión. Asimismo, el lateral izquierdo del conjunto bermellón será ocupado por el diestro Fran Gámez, ya que Salva Ruiz y Pervis Estupiñán, los dos jugadores específicos en ese puesto del conjunto bermellón, están lesionados. Aun así, el Mallorca no va a presentar un once muy distinto al de las últimas semanas pese a que la victoria se le ha venido resistiendo.

Y en el Córdoba también ocurre algo por el estilo. Serán los mismos que en los últimos partidos después de que a Sandoval le convenciera lo visto en Copa del Rey ante el Elche. Talento puro en el centro del campo y una defensa que se ha ido consolidando a base de golpes. Con esos parámetros, el conjunto blanquiverde tratará de conseguir su primera victoria a domicilio, algo que se le resiste desde el último fin de semana de mayo, cuando ganó el trascendental partido de Reus.

El encuentro, además, presenta el lado sentimental para dos jugadores. En clave blanquiverde, Álex Vallejo regresa a la que fue su casa antes de aterrizar en el Córdoba y lo hace con galones, ya que actualmente es uno de los que se podrían considerar como indiscutibles en el equipo por su capacidad para dotarlo de equilibrio. Por su parte, en el Mallorca está Antonio Raíllo, criado en las categorías inferiores del club, pero al que se le abrió la puerta cuando tenía que dar el salto al profesionalismo. Ahora, y pese a su juventud, se le puede considerar como el «jefe» de la zaga bermellona. Obviamente, no habrá muchos miramientos, porque ambos equipos quieren demostrar que la sensación que presentan es la mejor.