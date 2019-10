LA PREVIA El Córdoba, avisado del peligro del Cádiz B Martín dispone de toda la plantilla para buscar el reencuentro con la victoria tras tres semanas

El Córdoba, en teoría, ya está advertido de los peligros que tiene la Segunda B, en general, y de los filiales, en particular, después de encajar el pasado sábado su primera derrota del curso. Por lo tanto, el equipo de Enrique Martín ya sabe lo que se puede encontrar en el compromiso de esta tarde ante el Cádiz B.

Por el momento, el bisoño (en la categoría) equipo amarillo se ha adaptado tan bien a la competición que sólo dos puntos le distancian del Córdoba. Y eso deja muy a las claras que los blanquiverdes van a tener que batirse bien el cobre para asegurar unos puntos fundamentales en su camino para entrar en los puestos de fase de ascenso.

Porque, independientemente de los impagos de nóminas y la incesante tormenta institucional, el equipo de Enrique Martín tiene que dar un paso al frente para demostrar que es un candidato a estar en Segunda el próximo curso y más ante una afición que está tan necesitada de alegrías.

Para conseguirlo, el Córdoba que hoy se presenta en El Arcángel tiene un argumento muy a su favor. Será la primera ocasión en todo el curso en la que contará con sus 23 jugadores. Es decir, tendrá que hacer hasta cinco descartes el técnico para completar una convocatoria que se conocerá a la misma hora en la que se dé a conocer la alineación.

En ese sentido, todo parece indicar que el conjunto blanquiverde no presentará grandes novedades respecto al partido de Sevilla. Porque el técnico salió satisfecho de lo que vio en el campo, sus declaraciones posteriores. Es decir, que sería extraño asistir a una revolución, pese a la derrota, o a un cambio de esquema que relegara a la línea de cinco defensas al ostracismo.

Eso sí, las interrogantes dan para pensar si Chus Herrero va a mantener su estatus de titular una vez que Djetei, tras su permiso de paternidad, vuelve a estar disponible para la defensa. Porque, de momento, tan innegociables parecen Escobar como Molina. Y lo mismo ocurre con los carriles, que son potestad de Jesús Álvaro y Fernández.

Siguiendo con esa tónica, Imanol es el otro indiscutible en los planes del técnico, por lo que todo apunta a que estará en un centro del campo que en Sevilla se completó con Javi Flores y De las Cuevas. Inicialmente, los dos jugadores con más calidad de la plantilla, pero que a veces se echa de menos que el balón pase más por ellos. Al quite se quedan tanto González como Moyano.

En cuanto al ataque, Owusu se ha ganado un puesto fijo, mientras que el otro oscilará entre Novaes y Juanto. Sin duda, en ellos recae sobremanera la responsabilidad de un «acierto» más que necesario para llegar a una victoria que no cristaliza para el Córdoba desde hace cuatro jornadas, cuando fue capaz de ganarle al Murcia en El Arcángel.

Por cierto, un estadio que registrará nuevas protestas contra el palco, que irán desde una pañolada al encedido de linternas, con el fin de recordarle al presidente, Jesús León, la reprobación por su gestión.

En cuanto al Cádiz B, Pavón estaba «liberado» por parte de Cervera para echar mano de todos sus jugadores ya que no se llevó ninguno al partido ante el Zaragoza. En sí, la gran preocupación era el central Momo, renqueante en las últimas semanas y no estará. En todo caso, el filial amarillo ha demostrado que no va de chirigota en la competición y el Córdoba está avisado.