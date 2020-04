Coronavirus en Córdoba Córdoba CF| Carlos Hita y la «apuesta» por Segunda B El director general del Recreativo y ex del Córdoba CF analiza la actual situación en el Grupo IV

A. D. Jiménez Córdoba Actualizado: 10/04/2020 08:28h

La gestión de los clubes de fútbol modesto, donde se encuentra la Segunda B, ha elevado su complejidad a causa del escenario provocado por el coronavirus. Uno de esos responsables del Grupo IV es el cordobés Carlos Hita, director general del Recreativo de Huelva. Inició su carrera en la casa blanquiverde entre 2006 y 2012 para después figurar al frente del Decano en 2016.

El ejecutivo de Cañete de las Torres reconoce que «me han tocado vivir tiempos muy complejos en los dos clubes». En el actual, resalta que «en 130 años de historia, el Decano jamás tuvo una situación tan difícil», mientras que en el Córdoba «tuvimos otros como la fase preconcursal de 2011 o una venta de la propiedad». Aunque también conoció la etapa de Segunda División en el Córdoba, Hita señala que «esta Segunda B no es como la de mis comienzos; ahora hay más dinero de las televisiones por estar en Segunda y los grupos inversores apuestan más por estar ahí». Y pone como ejemplo que «de no ser así, Granero no estaría en el Marbella».

El Recreativo vive los rigores de la crisis del coronavirus, que también está afectando a la economía y el fútbol no puede ser una excepción. Carlos Hita recuerda que «cuando hay un horizonte desconocido, como ocurre con esta pandemia, no sabes si las decisiones que tomas son acertadas o no». De ahí que considere el ERTE que ha presentado como «un mecanismo jurídico de las empresas para amortiguar la caída de ingresos», que en esta categoría dependen de los taquillajes.

Ante la incertidumbre del cierre de la temporada afirma que «la competición está adulterada desde que se produjo el parón y yo optaría por suspenderla y darle opción a los clubes a ordenarse y pensar en la siguiente temporada». Aunque aclara que «esto depende de la Federación y lo que sí debería hacer es tomar una decisión cuanto antes». Hita también aclara que «si preguntas a Javier González Calvo te diría otra cosa y si preguntas a otro dirigente tampoco tiene que coincidir».

Su pasado cordobesita también le llevan a ver qué pasa con el club y más en los últimos tiempos, en los que ha sido noticia por la vía judicial casi más que en lo deportivo. Reconoce que «lo he visto con muchísima pena, porque a los cordobesistas les duele en el alma», pero también resalta que «nada me hace pensar que el Córdoba no esté en buenas manos, porque transmite esperanza».

Hita también se pronuncia sobre la unidad productiva y señala que «no entro en el fondo de la cuestión jurídica, pero está claro que cuando se produjo era o eso o la liquidación de la sociedad». También recuerda que «no hay jurisprudencia y las causas parecidas que hay tienen demasiadas aristas». Aun así, señala que «siempre está de fondo la negociación con el anterior propietario del club», en una clara alusión a Carlos González.

Deportivamente, ve al Córdoba dentro de un grupo de clubes que «han apostado por el ascenso de categoría». Aunque sin olvidar que «desde la lejanía, se le ve irregular», algo que justifica porque «ha tenido cambios de entrenador y en plantilla». Pero insiste en que «en las últimas 10 jornadas es donde se ve la medida de los equipos y el parón nos ha dejado con esa duda de cómo iba a ser». Paradójicamente, la última jornada de Liga medirá al Córdoba y al Recreativo.