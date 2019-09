PREVIA JORNADA 3 Córdoba CF-Real Murcia, el balón como única terapia para la locura institucional El equipo blanquiverde, con la única baja de Fidel Escobar, quiere sumar el segundo triunfo en casa

Javier Gómez Córdoba Actualizado: 07/09/2019 08:28h

El fútbol, desgraciadamente, vuelve a estar en segundo plano. El ruido generado a nivel interno por el Córdoba CF durante esta semana ha hecho que el trabajo del entrenador blanquiverde, Enrique Martín, y sus jugadores, con intento de ocultar un fichaje por falta de fichas para inscribirlo, para el partido de este sábado (18.30 horas, El Arcángel) se haya convertido en un asunto, desgraciadmente, residual.

El Córdoba recibe al Real Murcia en la tercera jornada, un duelo que también podrá seguirse por televisión en la plataforma de pago Footters. El conjunto blanquiverde llega a la cita con varias opciones más para Martín. El técnico dispone de los tres fichajes que cerró el club en el último día de mercado de incorporaciones: Gabriel Novaes, Djetei y Xavi Molina. Además, el preparador recupera a Fernando Román para la defensa, después de superar un esguince de tobillo.

La hueste blanquiverde, sin embargo, también tiene una baja de consideración. Será la de Fidel Escobar en el eje de la defensa. Tampoco estará Luis Garrido, último fichaje cordobesista. En cualquier caso, el pivote no puede jugar hasta enero, ya que no ha podido ser inscrito por no tener el club fichas disponibles para mayores de 23 años. Sí estará listo Owusu, que, finalmente, no viajó con la selección de Ghana sub 23.

Con todo, lo más probable es que Martín calque prácticamente el once titular del Córdoba que empató sin goles la semana pasada en el campo del recién ascendido y debutante Villarrubia. El sistema 5-4-1 parece inamovible. Con esas premisas, la zaga sería la misma que las dos primeras jornadas, con la única incorporación del sustituto de Fidel Escobar. Fernando Román parte con mayor número de papeletas para serlo.

Por lo demás, el centro del campo sería el mismo, con Imanol, Javi Flores y José Antonio González. Arriba, repetirían De las Cuevas y Ortuño. En cualquier caso, la duda es si la aparición de Owusu, en detrimento de González, podría provocar que De las Cuevas acompañe a Flores en el medio y el ghanés a Ortuño arriba.

El calor marcará el partido, con temperaturas de 33 grados para la hora del encuentro, fijada exclusivamente por la entidad blanquiverde en contra de todas las recomendaciones de la Federación. Un inconveniente más para los jugadores y para los valientes que acudan a las gradas del estadio.

El Murcia llega a El Arcángel con solo un punto en el casillero. Se trata de un histórico que ahora mismo pasa por momentos muy delicados. Pese a su nombre no estará en la lucha por los puestos altos de la clasificación, con una plantilla muy condicionada por sus problemas económicos. De hecho, solo suma un punto de seis posibles y es decimocuarto. Perdió en la primera jornada ante el Cádiz B (2-1) y empató la semana pasada en la Nueva Condomina ante el Algeciras (1-1). Eso sí, ha encajado dos de sus tres goles a balón parado. Precisamente, uno de sus puntos débiles pasa por el costado derecho.

El equipo pimentonero, con Adrián Hernández al frente en el banquillo, dispone de un grupo que también ha sufrido una revolución por completo, como ha pasado en el Córdoba. El técnico dispone de 18 jugadores nuevos en la plantilla de la Nueva Condomina.

Entre sus jugadores más peligrosos destaca la puntería de Chumbi en ataque. Además este partido recupera a Antonio López, después de varias semanas lesionado. De hecho, el Murcia tiene las bajas para este sábado con Andy Escudero, Iván Pérez y Josué Dorrio, fichaje del último día del plazo del mercado para el conjunto murciano. El técnico medita la entrada de Lejárraga por Tanis en la portería.