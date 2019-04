SALA DE PRENSA Córdoba CF | Chus Herrero: « Tenemos que dar la cara, luchar, competir y ser profesionales» El central eligió esas premisas como objetivos de aquí a final de temporada mientras que sobre los impagos reconoció que «como no depende de mí no es algo a lo que le dedique muchos minutos»

El central del Córdoba CF, Chus Herrero, pasó este jueves por sala de prensa. El maño explicó sobre lo deportivo que «somos realistas con la situación, sabemos que es complicado». Aun así, señaló que «mientras haya matemáticas lo vamos a luchar». «En el vestuario no se habla de que ya no haya esperanza», añadió.

La situación deportiva la explicó mucho más detenida, esgrimiendo que «cada uno tiene una opinión y una visión de las cosas pero mirar al pasado no sirve de nada». Su punto de vista particular es que «quizá esos partidos importantes los hemos visto como finales, como la última opción y a mucha gente le ha pasado factura».

En ese sentido también destacó que «la gente no ha sabido llevar bien esa situación». Pero de aquí en adelante reconce que «tenemos el ánimo de dar la cara como hicimos en Oviedo a partir del minuto quince». «Dar la cara, luchar, competir, ser profesionales» son las premisas que lanzó como los objetivos de aquí a finales de liga.

El central rompió una lanza a favor de sus compañeros en cuanto a compromiso: «Cada uno pasa por un estado de ánimo diferente y cuando no entras en convocatorias te puedes sentir peor porque sientes que no aportas». Sobre su compromiso hizo ver que «soy profesional y lo voy a seguir siendo a final de temporada».

El maño, con una dilatada experiencia en el fútbol profesional, señaló no haber vivido una situación extradeportiva así en su carrera. Pero aun así, no cree que sea motivo para ir tan mal en lo deportivo: «El fútbol es fútbol, te paguen o no te paguen. En el césped no entra otro factor que no sea lo deportivo».

Pero sí que matizó que «son cosas que aunque no sean estrictamente deportivas, pueden afectar al grupo. Son situaciones nuevas de las que hay que aprender». Una de esas situaciones es el atraso en el cobro de dos nóminas, situación a la que restó importancia: «No sé nada sobre ese aspecto, como no depende de mí no le doy muchos minutos de pensamiento».

Herrero también respondió con templanza cuando fue preguntado por sus lesiones y las de Miguel Flaño. El central señaló que «cada uno tiene su opinión y ve el fútbol a su manera». Se excusó explicando que «tanto yo como Miguel somos profesionales con una dilatada experienca, yo tuve mala suerte en Tenerife y lo he intentado llevar de la mejor manera posible. En Albacete estuve comptiendo seis o siete meses y nunca me lesioné».

Con la situación actual de la institución, Chus Herrero no cerró la puerta a vestir la blanquiverde la próxima temporada: «Todo se verá en verano, cuando todo se aclare, pero mi familia está encantada en Córdoba y yo también».

«El Zaragoza es un equipo de calidad»

Con toda la crisis institucional, el próximo domingo hay fútbol. El Córdoba se mide al Zaragoza, un rival «con jugadores de calidad». Del encuentro señaló que «si le hacemos morder el polvo y no sacan ningún punto se van a meter en problemas». Para ello, explicó que «tenemos que estar bien juntos por dentro y dar la misma imagen que dimos contra el Oviedo».