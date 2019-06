CÓRDOBA CF Córdoba CF | Rajada de Javi Lara: «¡Llevábamos mucho sin ser un club profesional en el día a día!» También hace autocrítica del papel de la plantilla: «Como equipo, no hemos estado a la altura de una competición exigente»

B. López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 11/06/2019 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El futbolista del Córdoba CF Javi Lara ha hecho público a través de sus perfiles en las redes sociales un contundente mensaje en el que analiza la temporada que ha dado con los huesos del club en la Segunda División B. En él, hay reproches al presidente, Jesús León, pero también hay autocrítica.

Así, el centrocampista de Montoro, que cumple contrato y retiró su cláusula de renovación por objetivos en enero en la enésima polémica de la temporada en el club, arranca asegurando que se ha acabado la campaña en la que «dejamos el fútbol profesional de manera oficial y sí, digo oficial, porque ¡llevábamos mucho tiempo sin ser un club profesional en el día a día!». Un castañazo a las primeras de cambio que parece dirigido hacia el máximo dirigente de la entidad ribereña tras una temporada en la que los despachos del Arcángel han sido tan protagonistas como lo que pasaba en el terreno de juego, con episodios como, por ejemplo, el impago de nóminas a trabajadores y futbolistas o esperpénticas situaciones como cuando el entrenador Francisco se marchó sin debutar al no detectar el proyecto deportivo para el que se le trajo.

Lara, eso sí, no regatea a la autocrítica. Confiesa que «no hemos estado a la altura de una competición exigente ni como club ni por supuesto como equipo». Y en Segunda, recuerda, «salen todas las carencias a relucir si no haces las cosas bien».

Luego, se dirige a las incorporaciones que tuvo el equipo este verano e invierno -«Vinistéis con ilusión y os habéis ido decepcionados»-, para reiterar que «esto no es el Córdoba». «¡Son circunstancias que se han dado pero el Córdoba no es lo que habéis vivido!», asegura.

El fubolista de Montoro asegura que nadie sabe dónde estarán los futbolistas de esta plantilla en un futuro, pero lo que es «seguro es que cuando el Córdoba vuelva sonreiremos todos los que lo hemos sufrido».

Sobre su futuro asegura que «jugaré donde me quieran como jugador y como PERSONA [las mayúsculas se usan en redes sociales para alzar la voz]». Suena a despedida, porque Lara cumple contrato y vivió en enero una situación dantesca cuando el club le planteó, apenas a 24 horas de cerrarse el mercado de invierno, que se buscara equipo. Finalmente, llegó a un acuerdo para seguir lo que restaba de campaña.

Lara concluye con unas palabras dirigidas a la hinchada del Arcángel. «Mucho ánimo a esa afición exigente y sufridora». «Conocéis el camino que os espera, así que será más fácil llegar a la meta», finaliza, recordando que los seguidores del Córdoba CF, sobre todo los que van teniendo unos añitos, conocen perfectamente lo que es la Segunda B.