PRÓXIMO PARTIDO Córdoba CF | Enrique Martín, la alegría de elegir entre toda la plantilla por primera vez esta temporada El técnico navarro dispone de los 23 jugadores del equipo blanquiverde para medirse al Sevilla Atlético

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 26/09/2019 23:19h

El Córdoba CF prepara el partido del sábado ante el Sevilla Atlético (19.30 horas, Jesús Navas) con la excelente noticia de que el técnico blanquiverde, Enrique Martín, cuenta por fin y por primera vez esta temporada con todos los efectivos de la plantilla disponibles para elegir tanto el once titular como la lista de 18 convocados. Además, la preparación del partido, a tenor de la sesión de entrenamiento del jueves, está muy centrada en la capacidad ofensiva del equipo, ya que el grupo trabajó con el balón de forma exclusiva para afinar la puntería con distintos ejercicios de disparos a puerta y también de remates en el área.

La mejor noticia posible para Martín, mientras la maquinaria institucional sigue chirriando por todas partes (ver aquí embargo realizado por Hacienda), es que tiene a toda la plantilla apta para decidir qué piezas quiere utilizar mañana ante el filial del Sevilla. Fidel Escobar ha sido el último en incorporarse a pleno rendimiento al grupo. Los compromisos con su selección, que volverán a afectarle próximamente, y luego una inoportuna lesión precisamente con Panamá le ha tenido tres partidos fuera del equipo. Esta semana ha trabajado a pleno rendimiento y mañana podrá ser de la partida con sus compañeros.

El Córdoba, eso sí, tiene a toda la plantilla a disposición con un matiz importante. El último fichaje del mercado de verano, el pivote hondureño Luis Garrido, no puede jugar hasta enero porque no tiene licencia para competir. El club tenía todas las fichas de mayores de 23 años cubiertas cuando completó su incorporación. Además, el centrocampista, que también está pendiente de las próximas citas con la selección de Honduras, todavía no ha llegado a Córdoba, a pesar de que firmó el pasado 31 de agosto.

En cualquier caso, habrá novedades en la alineación. La principal será la vuelta de Fidel Escobar a la posición de libre, lo que moverá a Xavi Molina a posiciones más avanzadas. Por tanto, será sacrificado un jugador del centro del campo. Además, el técnico tiene fijo a Owusu, que ha sido el jugador más desequilibrante en ataque, pero podría introducir a Gabriel Novaes o incluso a Miguel de las Cuevas como acompañante en lugar de Juanto Ortuño.

Puntería

Enrique Martín hizo una apuesta decida el jueves durante el entrenamiento por el ataque, que aparece ahora mismo como el principal problema del equipo. Quizás por eso, el técnico navarro preparó una sesión que, tras una serie de ejercicios de fuerza, se centró exclusivamente en el juego ofensivo cuando tocó la actividad con el balón.

Martín hizo que sus jugadores afinasen la puntería durante casi una hora. El técnico dividió a la plantilla de jugadores de campo en tres grupos de siete futbolistas para realizar disparos con diferentes objetivos en tres porterías diferentes. Los atacantes y extremos tuvieron la posibilidad de ejercitar el remate de cabeza dentro del área y también los centros desde de los costados, respectivamente.

El Córdoba, después de dos empates consecutivos y salir de los puestos de play off de ascenso a Segunda (está séptimo a solo un punto de ellos), buscará mañana en Sevilla reencontrarse con la victoria para situarse de nuevo entre los cuatro primeros, ya que ese cuarteto, precisamente, se enfrenta entre sí este fin de semana (Badajoz-San Fernando y Linense-Cartagena) y aseguraría una plaza en play off para los blanquiverdes en caso de victoria en tierras hispalenses. Pese a todo, el equipo cordobesista confían en mantener otra semana más la condición de invicto.