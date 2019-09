Sala de prensa Córdoba CF | Enrique Martín: «Los grandes éxitos están detrás de las grandes incertidumbre» El entrenador del equipo blanquiverde ha señalado que «nos vamos a matar para llevar al club donde le corresponde»

El entrenador del Córdoba CF, Enrique Martín, ha pasado este viernes por la sala de prensa del estadio El Arcángel para analizar el partido del sábado (18.30 horas, El Arcángel) ante el Real Murcia, correspondiente a la tercera jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda B, en otra extensísima comparecencia.

En su primera intervención tras finalizar el mercado de fichajes, Martín ha señalado que «tenemos una plantilla y un grupo fenomenal, además la gente que se ha incorporado tiene buena pinta». A su juicio, «vamos a ir a la pelea con armas tan importantes como las de los demás equipos; más no sé, pero las mismas seguro».

Para él, el plantel del Córdoba CF «me parece que es una plantilla muy polivalente y con el equipo se puede hacer el dibujo que quieras, y con el que hagas es fiable. Lo más importante es que es muy competitiva y hay jugadores con mucho talento para la categoría».

Aunque ha aceptado las palabras de Alfonso Serrano sobre el rendimiento del equipo ha dejado entre líneas algunas reflexiones interesantes al respecto. «Si el equipo en la segunda jornada da todo su potencial no me gustaría; aparte Alfonso (Serrano) tiene su opinión y es respetable. ¿Qué es un gran partido? Os lo digo: ganar. Si juegas bien y no ganas, acabas jugando mal y no ganas. Si juegas mal y ganas, acabas jugando bien y ganando. Hacer juicios de valor a la ligera no me parece interesante. Lo que quiero es ganar, ganar y ganar. Es muy lícito que cada uno tenga su opinión. Cuando no me gusta una cosa soy cauto y no digo que no me hubiera gustado».

El partido ante el Murcia

El preparador navarro ha señalado que tanto Xavi Molina, Gabriel Novaes y Djetei «están disponibles para jugar, pero han estado unos días sin hacer nada y tendrán que esperar» para actuar porque «los demás llevan mes y medio trabajando a tope». Solo tiene la baja de «Fidel Escobar, porque Owusu no ha viajado a Ghana». El técnico ha convocado a todos «porque me gusta que sea así en casa», aunque luego esta semana optará «por los que ya estaban».

Del rival, Enrique Martín ha destacado que «el Murcia es un equipo que me dice lo que es la categoría, que cualquiera puede complicar a cualquiera, que tiene dos buenos centrales y tiene arriba a Chumbi, pero en nuestra casa tenemos que sacar los puntos adelante».

También ha aceptado con resignación que el Córdoba haya fijado el partido a las 18.30 horas con 33 grados previstos para el sábado a esa hora. «Es verdad que las temperaturas son elevadas, pero lo aceptamos y hay que esperar que vaya viniendo el invierno y que sea más suave la temperatura», ha dicho el técnico navarro.

Martín ha vuelto a regatear el ruido generado esta semana por el club en su grave crisis institucional. «Entra dentro de la carpeta de aceptación todo, pero no tengo nada que opinar. Estoy en el Córdoba desde el 15 de julio y no voy a juzgar lo de fuera. Yo solo puedo opinar desde que estoy aquí y estoy súper encantado en mi parcela. Lo demás son historias que tienen que solucionar los implicados».

A su juicio, «en la distancia todo el mundo pregunta qué pasa allí en Córdoba. No sé lo que pasa, pero entrenamos bien. Desde fuera tienen noticias de lo que ha sucedido y han optado por otras opciones. Han tenido un hándicap para firmar. Córdoba me parece una ciudad y un equipo espectacular. Los grandes éxitos están detrás de las grandes incertidumbres; lejos de ser mala la incertidumbre es buena, porque la certidumbre te acomoda. Nos vamos a matar para llevar al Córdoba al lugar que le corresponde», ha finalizado.