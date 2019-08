SALA DE PRENSA Córdoba CF | Enrique Martín: «Hay que multiplicarse para convencer a los jugadores para que vengan aquí» El técnico blanquiverde no quiere excusas en Villarrubia y explica que «"Es que..." e "Y si..." no están convocados»

El entrenador del Córdoba CF, Enrique Martín, ha dejado claro los inconvenientes que está teniendo el club para convencer a los jugadores que les interesan para que fichen por el equipo debido a todos los problemas institucionales que ha generado el presidente cordobesista, Jesús León, con el impago de último pago de la compraventa. «Todo ese runrún en absoluto nos beneficia», ha dicho. Además, ha desterrado cualquier tipo de excusas para el encuentro, ya que «"Es que" e "Y si" no están en mi equipo». El preparador navarro ha convocado a 19 jugadores, aunque ha confirmado que Sebastián Castro será «el único que se no vista».

Sobre cómo afecta la crisis institucional para que el Córdoba CF consiga fichajes a última hora, Martín ha reconocido que «en absoluto nos beneficia», ya que «con todo el runrún el trabajo de Alfonso se ve dificultado», por eso ha admitido que «hay que tratar de multiplicarse para tratar de convencer a los futbolistas para que vengan aquí» y que «esa es la realidad».

De lo que buscan en el mercado de fichajes, el técnico navarro ha confirmado que «son jugadores que generalmente están esperando a quedarse a Segunda y si no, pues no sería mala opción venir al Córdoba», por eso ha sentenciado que «a ver si tenemos fortuna de que nos caígan entre 3 y 5, aunque tampoco tiene que ser obligatorio».

En este sentido, ha insistido en que «no pierdo energía» en ver qué puede llegar», ya que «sé que Alfonso está peleando». Sabe que hay opciones «que se nos quedan por el camino por circunstancias», pero «ya no queda nada y el lunes se cierra a las seis» y está «seguro que habrá alguna incorporación».

Sobre posibles bajas, ha explicado que «que puedan salir Víctor (Ruiz) o cualquier otro jugador, cualquiera puede salir y cualquiera puede venir». A su juicio, «es la ventaja que tienen los futbolistas, que a veces es excesiva». Para él, «lo que no me parece bien es que empiece el campeonato y haya 15 días para sacar y entrar, pero hay tanta tela en juego y cuanto más mueves, más dinero circula. Creo que no se tiene que quejar ningún jugador tanto si sale como si no sale».

«Los buenos futbolistas se tienen que aclimatar a todo tipo de circunstancias y superficies», ha dicho Enrique Martín. Por eso, ha asegurado que «no vamos a reparar en el campo ni en el rival, porque es un equipo que está en la misma categoría, que merece el máximo respeto y es un campo con las dimensiones reglamentarias; toca el Villarrubia, y a por él».

Del rival blanquiazul, ha advertido que «no va a variar mucho de lo que propone. Nosotros tenemos que tener competitividad y hay que respetarlo, porque maneja bien la pelota y que hay que estar muy concentrado».

Lo que tiene claro es que no quiere ninguna excusa por el rival blanquiverde, la superficie o las dimensiones del campo. «Hay momentos que te toca jugar en el Bernabéu y otras veces en otros estadios, y hay que disfrutar de cada momento. Toca el césped artificial y con unas dimensiones X, toca esté menú y hay que disfrutarlo y que vivirlo. ¿Por qué no vamos a disfrutar en Villarrubia? Hay que disfrutar del momento, de su gente. Es el único campo de césped artificial que vamos tener este año, pues hay que disfrutrarlo. "Es que" e "y si" no juegan en mi equipo y no están citados. No valen excusas. No valen justificaciones. No sé si volveré a Villarrubia y me trae recuerdos de gente apoyada en la valla. Todo no son grandes tribunas. Eso también tiene su encanto».

Habrá también desplazamiento masivo de aficionados del Córdoba CF. «Siempre es interesante sentirte respaldado por la afición. Me gusta que el aficionado se ilusione por el equipo. Es fundamental, pero los que tenemos que dar la cara, sacrificarnos y competir somos los que estamos en el verde. Que estén ahí te da muchos valores para competir con más intensidad», ha admitido Martín.

Sobre el horario del Córdoba-Murcia para el domingo que viene a las 18.30 horas en El Arcángel, Martín ha confirmado que no ha sido una decisión deportiva. «No he participado y el club ha puesto el partido a las 18.30 horas y como si lo quiere poner a las 12.00». Con ironía, ha dicho que «¡Tampoco, 40 o 42 grados no es mucho calor!».

También ha puesto la nota de humor sobre el lío institucional de esta semana, con las declaraciones de Magdalena Entrenas. «No me he enterado. No he hecho caso. Desde que viene habéis visto que en absoluto he opinado ni voy a opinar de algo que no me corresponde. Escuchamos, vemos y nos centramos en nuestro trabajo. En aspectos que no depende de uno, es inútil perder energía», ha finalizado el preparador navarro.