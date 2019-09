MERCADO DE FICHAJES El Córdoba CF ficha al pivote Luis Garrido, pero no puede inscribirlo Es internacional absoluto con Honduras, tiene 28 años y jugaba en el Alajuelense de Costa Rica

J. G. @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 03/09/2019 19:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Todos los fichajes del Córdoba para esta temporada

El Córdoba CF ha fichado al pivote Luis Garrido, según ha anunciado oficialmente su club de procedencia, pero la entidad cordobesista, que no comunicó aún su incorporación, no pudo inscribirlo en la Federación antes de la medianoche pasada cuando finalizó el plazo, según ha reconocido el presidente del Córdoba, Jesús León, en Cordobadeporte. En principio, el futbolista no podrá jugar como blanquiverde, como mínimo, hasta el 2 de enero cuando se abra el segundo plazo de inscripciones en España y Europa. Garrido firma por el Córdoba en propiedad y a coste cero (salvo algún objetivo posterior), según han confirmado diferentes fuentes a ABC.

Garrido tiene 28 años y es internacional absoluto con Honduras. De hecho, el centrocampista está concentrado ahora mismo con su selección para jugar dos partidos. Sin embargo, el medio jugaba en Costa Rica. Pertenecía a La Liga Deportiva Alajuelense, club que anunció oficialmente el fichaje de Garrido por el Córdoba CF, según desveló @canblanquiverde.

La Liga le agradece a Luis Garrido todo su esfuerzo por la rojinegra. El volante jugará en España con el Córdoba CF.| 🦁#SomosLaLigapic.twitter.com/B44U1zQI8n — L.D.A. (@ldacr) September 3, 2019

Este periódico se ha puesto en contacto con el Departamento de Comunicación del Córdoba CF para conocer la versión oficial del club sobre el anunciado fichaje de Luis Garrido en Costa Rica y Honduras por el conjunto cordobesista, pero, han remitido para cualquier valoración a una rueda de prensa del miércoles del director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano.

No es la primera vez que el Córdoba CF se encuentra en una situación igual. Vuelve a tropezar en la misma piedra, otra vez bajo la presidencia de León. En enero de 2018 firmó al pivote francés Frank Bambock, pero tampoco pudo inscribirlo en LaLiga. El galo no pudo jugar hasta agosto de ese año, cuando se abrió el mercado de verano. Entonces, se lo impidió el límite salarial. Ahora, el problema sería, en principio, no disponer de fichas libres para mayores de 23 años. Además, ya está fuera de plazo para cualquier inscripción, salvo jugadores en paro o lesión.