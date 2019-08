CRISIS INSTITUCIONAL El Córdoba garantiza la inscripción, pero León no pagará a González Zarza, asesor jurídico del club, invita al anterior propietario a llegar a un acuerdo extrajudicial

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 19/08/2019 22:19h

Jesús León, presidente del Córdoba, ha emplazado a lo largo de todo el verano al cordobesismo a la «tranquilidad», pese a que sus movimientos no han dejado de generar tanta zozobra que el club está instalado en una inestabilidad que preocupa sobremanera a su masa social. Como prueba más palpable, la entidad blanquiverde, a falta de cuatro días para que se cierre el plazo de de cara a la primera jornada de Liga, no ha podido inscribir ni a los jugadores ni a los componentes del cuerpo técnico. Y el motivo no es otro que el club tiene bloqueados los derechos federativos por impagos.

Concretamente, no ha liquidado a dos entrenadores de la temporada pasada, como son los casos de José Ramón Sandoval y Curro Torres, a quienes lleva pagando por «fascículos» desde hace dos semanas. Asimismo, tiene pendiente un abono a Viasport por los derechos de Sebas, cuando en 2013 fueron vendidos a un fondo de inversión, así como no completar los pagos de varios jugadores del filial. En total, cerca de 200.000 euros.

Y esa coyuntura hace que el cordobesismo no esté tranquilo, puesto que el domingo se abre la Liga en el grupo IV de Segunda B y el Córdoba aún no ha podido presentar ninguna licencia. Ante tal circunstancia, José Enrique Rodríguez Zarza, flamante secretario del consejo de administración blanquiverde y asesor jurídico de la entidad, fue consultado por los micrófonos de Cope Córdoba. Y el abogado granadino apuntó que «el Córdoba es un club solvente», por lo que «va a solucionar sus problemas». De ahí que añadiera que «se van a atender todas las obligaciones financieras en los plazos correspondientes y sin causar perjuicio al club».

Asimismo, Rodríguez Zarza adelantó que, pese a lo anunciado por Aglomerados Córdoba el pasado, 1 de agosto, «los pagos a González se van a discutir judicialmente». Es decir, que por parte de la empresa de Jesús León «no se van a pagar a menos que nos sentemos y se llegue a algún tipo de acuerdo», una circunstancia que el anterior propietario descartó hace semanas.

Por cierto, que estas palabras del hoy secretario del consejo de administración de del Córdoba descubren un nuevo incumplimiento de compromiso por parte de León, de acuerdo con lo que anunció cuando no hizo efectivo el pago de los 4,5 millones del último plazo a González. Entonces decía que «Aglomerados se encuentra inmersa en el cierre de una operación financiera, iniciada en los últimos meses, y que desembocará en la finalización del proceso de control sobre el Córdoba CF SAD». Por lo que «se cerrará en las próximas tres semanas, tras las cuales, Aglomerados Córdoba abonará a Azaveco SL (4.500.000 de euros)».

En esta ocasión, desde Azaveco no se ha emitido ninguna respuesta a las declaraciones de Rodríguez Zarza. Por el contrario, sí se ha confirmado a ABC que se han establecido contactos con la Federación Española para garantizar los pagos que levanten el bloqueo federativo en el caso de que el Córdoba no haga frente a través de los créditos sugeridos por León. Ahora queda la duda de saber la celeridad con la que el club podrá tramitar toda la documentación antes del viernes, día tope para las inscripciones.

Además de Carlos González, Bitton Sport, empresa de Luis Oliver también tiene causas pendientes con el Córdoba incluyendo una diligencia de embargo desde el pasado 30 de julio. Zarza anticipó que «los pagos no se van a atender porque no son una deuda del Córdoba CF», por lo que «se irá a juicio o a dónde se tenga que ir». Desde la empresa de Oliver, se trasladó a ABC que «es una nueva cortina de humo para tapar el saqueo al Córdoba».