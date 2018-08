COMPETICIÓN Córdoba CF | Jaime Romero trabaja para llegar al debut contra el Club Deportivo Numancia El extremo manchego se reincorpora al grupo durante la sesión de recuperación del domingo

J. M. Serrano

El Córdoba CF ha afrontado este domingo una sesión de recuperación tras los dos encuentros disputados durante el fin de semana contra el Marbella FC y el Málaga CF. Los hombres de José Ramón Sandoval retornaron a la Ciudad Deportiva para completar un entrenamiento donde la noticia más destacada ha sido la participación con el grupo de Jaime Romero.

El manchego solo ha podido jugar dos de los seis partidos del Córdoba CF debido a los problemas físicos que ha arrastrado en las últimas semanas. El arranque preparatorio había resultado más que satisfactorio para Jaime Romero anotando el primer gol contra el Celta de Vigo y dejando muestras de su mejor fútbol. Sin embargo, el extremo tuvo que parar después de sentir molestias frente al Atlético Sanluqueño.

A partir de ese instante, tanto con Francisco Rodríguez como con José Ramón Sandoval, Jaime Romero ha estado realizando trabajo específico junto al recuperador Javi Poveda y al preparador Cristóbal Fuentes. La principal misión es que el jugador pueda estar disponible para el debut liguero del Córdoba CF el próximo sábado ante el CD Numancia en El Arcángel, sobre todo si se tiene en cuenta que el plantel cordobesista no cuenta con un elenco elevado de futbolistas.

Jaime Romero arribó a la disciplina sureña el pasado verano procedente del CA Osasuna. El Córdoba CF pagó traspaso por él en una inequívoca muestra de confianza en las características del albaceteño. No obstante, su irregularidad provocó que poco a poco perdiera sitio en el once (Luis Miguel Carrión, Juan Merino y Jorge Romero no lo emplearon en demasía) y finalmente saliera cedido al CD Lugo coincidiendo con el mercado de invierno.

Francisco fue precisamente su técnico en tierras gallegas y el que le ofreció una nueva opción nada más firmar por el club blanquiverde. Ahora será Sandoval quien, como ya avisara en varios encuentros con la prensa, deba sacar lo mejor de cada hombre para que el Córdoba CF llegue lo antes posible a los 50 puntos.