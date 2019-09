FÚTBOL Córdoba CF | Jesús León: «Nos acogemos a lo divino y lo humano para conseguir nuestro objetivo» El presidente blanquiverde evita hablar con los medios y solo da un breve discurso en la ofrenda a San Rafael

Plantilla, técnicos y algunos consejeros del Córdoba CF han participado este miércoles en la tradicional ofrenda floral a San Rafael en la Iglesia del Juramento. En la misma, el presidente blanquiverde, Jesús León, ha evitado hablar con los medios de comunicación (salió mientras Fernández atendía a la prensa) y solo ha dado un breve discurso desde el atril durante el acto.

León, sin explicaciones de ningún tipo sobre los problemas que afectan al día de la institución o el impago de la compraventa a González, ha señalado que «esto», en referencia al paso por Segunda B, «tiene que durar lo menos posible».

En este sentido, León ha apuntado que «nos acogemos a lo divino y lo humano para conseguir nuestro objetivo» esta temporada, el ascenso a Segunda. Por eso, ha asegurado que «deseamos volver en junio para celebrar el ascenso del Córdoba». Con todo, el presidente cordobesista cree que «en el futuro se hablará de vosotros», les ha dicho a los jugadores.

Fernández

El capitán del Córdoba CF, José Manuel Fernández, ha hecho balance de las cuatro primeras jornadas. En el vestuario «estamos contentos porque estamos invictos y nuestro objetivo es seguir así mucho tiempo». Además, ha defendido que «jugamos bien o intentamos jugar lo mejor posible».

Fernández, en cualquier caso, ha señalado que «por supuesto» entienden que se le pueda exigir más a la plantilla desde fuera porque «eso es mejor para el rendimiento del equipo». A su juicio, «me ha sorprendido la igualdad de la categoría».

El lateral cordobés ha solicitado también «que si queremos salvar esto y que todo fluya bien, la afición, los jugadores y el club tenemos que estar juntos porque así será mucho más fácil», por eso ha pedido «unidad» porque «vamos a disfrutar mucho este año».

Sobre los problemas extradeportivos, judiciales e institucionales, Fernández ha tirado de veteranía para regatear que «son temas que no me corresponde hablar y que lo haga quien tenga que hablar». Respecto a si les afecta todo lo que hay alrededor, el cordobés ha explicado que «nosotros estamos a lo nuestro y no pensamos en otras cosas; nuestra prioridad solo es ganar, ganar y ganar».