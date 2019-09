SALA DE PRENSA Córdoba CF| Juanto: «El Yeclano siempre genera mucha intensidad en su campo» El ariete afronta un partido especial el próximo domingo al jugar en su localidad

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 12/09/2019 15:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juanto Ortuño es uno de los protagonistas del arranque de temporada en el Córdoba. Sus dos goles han servido para darle seis puntos al conjunto entrenado por Enrique Martín. Si cabe, su protagonismo será mayor este domingo en Yecla, porque es su lugar de nacimiento y no ha ocultado que «estoy muy contento por volver a mi tierra», que además vive estos días sus fiestas.

El ariete, echando mano de la profesionalidad, tiene claro que «defiendo al Córdoba y mi intención y la del equipo es ir a ganar y sacar los tres puntos», aunque sin olvidar que «me siento de allí, de mi pueblo, y siempre he seguido al Yeclano y en cuanto he podido he estado en La Constitución».

Por lo tanto, conoce bien el escenario de la contienda: «es un campo pequeñito, donde el Yeclano siempre genera mucha intensidad en sus partidos y muchas disputas». Por lo tanto, ha reseñado que «tenemos que ir preparados para eso y aprovechar nuestras ocasiones».

Indiscutible desde el arranque, ahora tiene más competencia con Novaes y Owusu. En ese sentido, el murciano ha aclarado que «siempre es positivo para estar todos más enchufados, pero a la vez más arropados y poder jugar con uno o con otro o poder ayudarnos en ataque».