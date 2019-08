CRISIS INSTITUCIONAL Córdoba CF| León comunica el cese como consejera a Entrenas La directiva insta a la convocatoria de una junta de accionistas al presidente

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 23/08/2019 22:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Córdoba completa el proceso de inscripciones e iniciará la Liga

La actividad en los despachos del Córdoba no sólo se centró en el apartado deportivo durante la jornada de ayer. La consejera Magdalena Entrenas recibió una notificación del club, a través de un correo electrónico, en la que se comunicaba la intención de cesarla en sus funciones.

ABC se puso en contacto con Entrenas, quien confirmaba la situación. Además, recalcaba que «me han comunicado el cese en mi cargo, pero también me han advertido que están estudiando que pueden acometer acciones legales y hasta me han insinuado que tengo que guardar silencio». Según la afectada, el motivo de esta decisión de Jesús León obedece al hecho de que «les advertí que iba a impugnar una serie de movimientos que hicieron para conseguir la financiación como el de la venta del porcentaje de Andresito con el fin de desbloquear los derechos federativos para dar de alta las licencias». Aun así, Entrenas apuntaba que «hasta que no convoque una junta de accionistas no puede proceder a tal movimiento». ABC también se ha puesto en contacto con el club, que no ha querido hacer valoración alguna sobre el caso.

Para ello, debería pasar un plazo mínimo de 30 días desde su convocatoria y hay que recordar que Carlos González, anterior propietario de la entidad va a solicitar la intervención judicial del club el próximo 2 de septiembre tras el impago del último plazo de la venta del paquete mayoritario de acciones de la sociedad y que ascendía a 4,5 millones de euros. En todo caso, Entrenas tiene previsto realizar una convocatoria de prensa el martes.

El presidente del Córdoba, por otro lado, después de un tiempo en el que sus comparecencias públicas se han reducido salvo una entrevista radiofónica el miércoles por la noche, apareció por sorpresa en una de sus cuentas en las redes sociales para dejar una leyenda que decía: «cuando acorralas a un león, él no se rinde, él pelea».