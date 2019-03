EL DETALLE Córdoba CF | Luis Muñoz se retiró en camilla con un fuerte golpe en la rodilla A expensas de más pruebas, un esguince podría ser el alcance de la lesión

El central malagueño del Córdoba CF, Luis Muñoz, tuvo que retirarse en camilla del terreno de juego en el partido ante el RCD Mallorca. El motivo fue un golpe en la rodilla, del que no hay parte médico oficial.

Cuando se decretó el descanso, Muñoz se retiró acompañado del médico por unas molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda. Por ello, Vallejo calentó con intensidad durante todo el descanso. Aun así, no hubo cambio tras el asueto.

Fue justo en el minuto 49 cuando un choque dentro del área con un adversario cuando el central cayó al suelo, llevándose las manos a su rodilla derecha. Tan fuerte era el dolor que expresaba que Marcos Lavín le pidió rápidamente el cambio.

Luis Muñoz se retiró en camilla y su lesión está pendiente de más pruebas que certifiquen su alcance. Rafa Navarro en sala de prensa expresó tranquilidad puesto que el malagueño le transmitió que era más un golpe que otra cosa. El própio técnico explicó que «un esguince puede ser lo más probable».

El futbolista se expresó apenas una hora después del encuentro en las redes sociales. «Muchas gracias a la gente por aplaudirme y despedirme así, estoy seguro de que no será nada» expresaba el mensaje. «Espero que todo quede en un susto y he llorado de rabia e impotencia por que se la circunstancia y no quería abandonar el barco», terminó.