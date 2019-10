EL DETALLE El Córdoba mantiene la media de dos goles recibidos a domicilio El conjunto de Enrique Martín repite en Algeciras los números de Yecla y Sevilla

A. D. Jiménez @adjimenez32 Algeciras Actualizado: 13/10/2019 21:40h

El Córdoba volvió a sumar lejos de El Arcángel. En función a las premisas de Enrique Martín, se trata de una buena noticia en el sentido que «sumar» es lo que acerca al objetivo final de disputar la fase de ascenso a Segunda División.

Incluso, se podría decir que el cuadro blanquiverde evidenció que tiene pegada. Y es que, en lo que va de campeonato, sólo se ha quedado una vez sin marcar y fue en la segunda jornada de Liga ante el Villarrubia. Por el contrario, el técnico lamentó el hecho de «no tener acierto».

Pero sin duda, el Córdoba se está generando otro problema mayor. Al menos, así lo dice la estadística. Y es que fuera de casa parece vulnerable a nivel defensivo hasta el punto de que, salvo en la mencionada cita de Villarrubia, siempre ha encajado dos goles. Le pasó en Yecla, también ante el Sevilla Atlético y esta tarde le ha vuelto a pasar contra el Algeciras.

Sin duda, un factor determinante para marcar diferencias. De hecho, esos seis goles encajados le han privado, tal vez, de haber roto la estadística como visitante en la que todavía no ha estrenado el casillero de victorias en la presente temporada. Y esos no son números de un aspirante al título en la categoría, que ya se sabe que concede dos oportunidades en el play off.