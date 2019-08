SALA DE PRENSA Córdoba CF| Martín: «No nos hemos despistado con ninguna cosa» El navarro anuncia que Owusu, quien ha entrenado hoy, podría ser convocado ante el Granada B

Enrique Martín, entrenador del Córdoba, ha dado este mediodía la conferencia de prensa previa al arranque liguero. Finalmente, el club cumplimentó la documentación necesaria para inscribir a los jugadores. Al respecto, el técnico navarro defendió que «cuento con todos los que tengo», por lo que «ni me he preocupado de si estamos inscritos o a quién se ha inscrito». Por lo que anunciaba que «mañana entrenaremos y el que tenga licencia jugará y el que no, no».

Entre ellos, va a figurar el ganés Owusu, quien esta mañana se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Martin ha destacado que «es un jugador que tiene una punta de velocidad muy interesante», a lo que añadió que «es un jugador con mucho futuro, rápido y con buen disparo».

Volviendo a los asuntos extradeportivos que han acaparado las atenciones durante la semana, Martín se ha desmarcado afirmando que «no he perdido mucha energía en hablar de otra cosa que no sea fútbol». Y lo ha remarcado porque «estamos centrados en lo nuestro y lo demás, todo lo que no dependa de ti, es una pérdida de energía terrible». En definitiva: «No nos hemos despistado con ninguna cosa».

Por ello, ha hablado sobre el Recreativo Granada, del que ha argumentado que «espero un equipo con chavales jóvenes, con un buen nivel, con mucha ilusión de progresar en el fútbol y de colarse en el primer equipo en cualquier momento». Aunque ha hecho hincapié en el Córdoba para decir que «el equipo creo que va a ser competitivo». Y lo ha reforzado argumentando que «debe competir en todos los campos a tope, porque como dije, mientras más competitivo sea un equipo, más cerca está de ganar».

En otro orden, a Martín se le ha preguntado por la afición del Córdoba y la respuesta que va a tener en función a las circunstancias que rodean al club. El preparador blanquiverde ha recordado que «la temporada en casa tiene que ser completa y ahí necesitamos el apoyo del público, que no dudo que lo vamos a tener». Asimismo ha mostrado su de seo de que «no hablemos más que de fútbol y nos centremos en el Córdoba».