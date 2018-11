LA CRÓNICA El Córdoba CF mezcla la fe y la locura para superar al Extremadura UD (4-2) El conjunto blanquiverde remonta en el tramo final y sale de la plaza de colista

El Córdoba sumó tres valiosos puntos ante el Extremadura que le permiten abandonar la última plaza de la clasificación. Los blanquiverdes tuvieron que remontar el partido en el que empezaron ganando y que se encontraron la complicación de la expulsión de Piovaccari antes del descanso.

La presencia de Marcos Lavín en la alineación del partido resultó la gran sorpresa del once de Sandoval. Porque Carlos Abad arrastraba molestias y al técnico no le quedó más remedio que echar mano del manchego. Por lo demás, los mismos del partido ante el Sporting. Por su parte, Sabas busco un sustituto para el sancionado Valverde en la banda con Aitor y reforzó la defensa con Iñigo López, un ex blanquiverde que pasó con más pena que gloria el año de Primera. En cuanto a su alineación, había muchos jugadores que en los últimos tiempos habían sido vinculados al Córdoba.

De salida, el Córdoba ofreció nervios en la retaguardia. Especialmente, Lavín con los pies. Y de eso se dio cuenta el conjunto azulgrana que intensificó su presión con la idea de rondar pronto el área blanquiverde. Para evitar sustos, el Córdoba entendió que tenía que defenderse con el balón. Y en uno de sus primeros acercamientos dio un golpe de efecto: un golazo de Miguel de las Cuevas. El alicantino trazó una diagonal y alojó el balón en la escuadra de Álvaro Fernández.

Quiso reaccionar el Extremadura, con algún que otro intento de Enric Gallego. Sin embargo, el peligro real lo aportaba Jaime para la hueste blanquiverde. Y como él Galán, quien parecía liberado. Y esas sensaciones llevaron al Extremadura a llegar al límite del reglamento, abusando de las faltas.

Parecía el partido encauzado, aunque cualquier desliz se podía pagar caro en área propia y ajena, ya que se dejaron escapar alguna que otra ocasión. Entre ellas, una acción de Piovaccari, que fue prácticamente la última aportación. Porque el italiano fue expulsado en el minuto 39 después de que Enric Gallego empatara el partido tras una serie de rechaces dentro del área a la salida de un córner. El delantero blanquiverde empujó a su homólogo azulgrana y Pulido Santana no lo dudó. Sin duda, un punto de inflexión en el partido.

Con todo, Jaime, ubicado en la punta tras la salida de Piovaccari, estuvo a punto de adelantar al Córdoba aprovechando un hueco de la defensa del Extremadura, pero Álvaro Fernández le dejó con poco ángulo para la tentativa. Y dio la sensación que a todo el equipo en el arranque de la segunda mitad. Al Córdoba le faltó la alegría del principio.

Pero el partido demandaba otro formato: más solidaridad y ceder la responsabilidad al Extremadura, que intentó dar un paso al frente dando entrada al delantero Willy. Y el ariete respondió a la apuesta de Juan Sabas, adelantando a los azulgrana tras aprovechar un gran servicio de Pomares. Al Córdoba le crecían las complicaciones.

Sandoval hizo un par de movimientos, dando entrada a Quezada y Jovanovic buscando más juego por las bandas. Sin embargo, el Extremadura demostraba estar muy tranquilo. Pero también quiso complicarse, ya que Pomares vio la segunda amarilla a falta de 19 minutos para el final del choque.

Y no pasaron muchos segundos cuando llegó la igualada. Paradójicamente, una falta botada por el conjunto azulgrana acabó en gol después de un despeje de Fernández y un mal despeje de Aitor. De ello se percató Jovanovic, quien en un ejercicio de fe llegó al área para batir al portero azulgrana.

Los últimos minutos fueron como una especie de lotería. El Córdoba se fue a por la remontada, aprovechando las dudas de su rival. Y lo consiguió. Jovanovic, nuevamente, estuvo astuto para sorprender a Álvaro Fernández con un centro chut y dos minutos después Jaime hacía la sentencia para hacer más feliz un final de locura.