DETALLE El Córdoba CF pide perdón a la afición a través de un vídeo por el descenso a Segunda B La cuenta oficial de Twitter del club publicó 30 segundos que finalizaron con un «Volveremos»

Fernando López @fernanlopez10 Córdoba Actualizado: 12/05/2019 23:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Córdoba CF, a través de sus redes sociales, publicó un vídeo en el que pidió perdón a la afición tras consumar su descenso matemático a la Segunda División B. En el vídeo, varios aficionados lanzan mensajes de ánimo.

💚⚽️ Solo queda pediros perdón... pic.twitter.com/ojtgiqXAIO — Córdoba CF (@Cordobacfsad) May 12, 2019

«Córdoba de mi alma, no quiero verte llorar. Aquí esta tu gente, la que no te va a fallar. Y ahora que te has caído, yo te levantaré. Volveremos a segunda, volveremos otra vez». Este es el mensaje que se puede escuchar en el vídeo.