SEGUNDA DIVISIÓN Córdoba CF | Rafael Navarro: «Si hay que morir, que sea de pie»

El entrenador del Córdoba CF, Rafael Navarro, compareció en sala de prensa en la previa del encuentro ante el CD Lugo. El preparador destacó que «me da igual que equipo venga, si es el Lugo o el Osasuna, mi equipo se está jugando la vida y necesitamos ganar».

Por cerrar el partido pasado ante el Elche, señaló que «no se vio ni se plasmó lo que se trabajó durante la semana». En ese sentidio amplió explicando que «fuera de casa no encontramos explicación a la desconexión; hemos jugado dos partidos fuera (Extremadura y Elche) y fueron calcados».

Los trabajadores del Córdoba CF acumulan dos meses de impagos, situación a la que le restó importancia: «Es una situación delicada pero tengo suerte de contar con una plantilla en la que prevalece lo deportivo. Estamos preocupados por la situación, por la gente del club, de las oficinas. Pero tengo 24 profesionales que solo hablan de fútbol y de sacar la situación adelante».

Sobre el próximo partido, el preparador dijo que el análisis es «sencillo»: «Mis cuentas son sumar de tres en tres, da igual como se llame el equipo porque nos estamos jugando la temporada ahí». «Tenemos que estar mentalmente fuertes», añadió.

Navarro no quiso expresarse con rotundidad sobre qué pasa si el equipo no gana al Lugo aunque sí dejó caer que puede certificar el descenso: «El partido puede ser casi definitivo, pero está claro que mi discurso no va a cambiar porque quedan dos meses y si hay que morir, que sea de pie».

El partido comenzará con todas las hermandades del Domingo de Ramos en la calle por lo que se espera que la afluencia de espectadores sea menor. En ese sentido respondió que «si el campo está lleno jugamos con uno más» pero aclaró que «vengan los que vengan nos tamos jugando todo, nos jugamos la temporada y tenemos que ser fuertes».

En lo táctico explicó que «Lius Muñoz no va a volver al centro de la defensa porque nos da la fortaleza que antes no teníamos en el centro del campo». Aun así, reconoció que «vamos a variar la alineación con respecto al último partido». No estará Flaño, ni tampoco Carrillo, ambos por lesión.

Por último, Rafa Navarro quiso mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a Joaquín Caparros, entrenador del Sevilla, que esta semana annció que padecía leucemia crónica: «Quiero mandarle un abrazo a Joaquín Caparrós, fue mi entrenador y es un espejo para mí. Como un guerrillero que es, estamos convencido de que va a salir todo bien».