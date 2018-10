COPA DEL REY El Córdoba CF, a repetir otras gestas recientes contra «primeras» Ángel Torres, presidente del Getafe, confirma su presencia en el palco en el partido del miércoles

A. D. Jiménez

@adjimenez32 Córdoba Actualizado: 29/10/2018 08:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque de fondo está el partido ante el Extremadura, uno de esos rivales de la zona baja y con el añadido de ser el nuevo destino de Luis Oliver, ex director general-deportivo de la entidad, el Córdoba tiene ante sí la eliminatoria correspondiente a dieciseisavos de final de la Copadel Rey ante el Getafe.

El conjunto madrileño pasa por un momento dulce en Primera División y prueba de ello es que ayer endosó un 2-0 al Betis, aunque eso no parece que sea un inconveniente para la escuadra blanquiverde vistos sus precedentes ante equipos de la máxima categoría en la Copa del Rey. Recapitulando sus últimos cruces, hace dos temporadas eliminó al Málaga ganándole los dos partidos, si bien luego cayó en octavos ante el Alcorcón.

Aunque tal vez, la clasificación más sonada ante un adversario de Primera llegó en la temporada 12-13. Entonces, el equipo dirigido por Rafael Berges, que sabía que en el horizonte estaba el enfrentamiento ante el Barcelona si lograba el pase, eliminó a doble partido a una Real Sociedad que terminó clasificándose para disputar la Liga de Campeones esa temporada.

Y lo mismo ocurrió un año antes cuando el Córdoba de Paco Jémez pudo con el Betis y tuvo contra las cuerdas al Espanyol en octavos de final. Una experiencia también vivida en la campaña 10-11, cuando tras superar con prórroga al Racing de Santander estuvo cerca de eliminar al Deportivo de no ser por una absurda mano de Jonathan Sesma.

Por otro lado, Ángel Torres, presidente del Getafe CF, estará presente en el palco de El Arcángel el miércoles con motivo del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que le mide al Getafe. El mandatario de la entidad azulona confirmó a ABC que acudirá a la cita como «lo he hecho en 18 años que llevo al frente del club». En total, cerca de 750 encuentros, siendo la mayoría de ellos en Primera División. De esta forma, se espera que la imagen del palco tenga su morbo, ya que se sentará junto a Jesús León, presidente del Córdoba.

Y es que hay que recordar que durante el verano salió a la luz en numerosas ocasiones el nombre del presidente del Getafe después de que se llevara a cabo la operación de la cesión de Sergi Guardiola, puesto que en la entidad blanquiverde se esperaba que hubiera una modificación para que finalmente se procediera a un traspaso que no terminó de gestarse. A ello se unió que el Córdoba se planteó la posibilidad de denunciar al Getafe, ya que finalmente no llegaron cedidos jugadores del club madrileño como también figuraba en el documento firmado a primeros de julio. Eso sí, el Córdoba tenía entonces el problema de límite salarial que complicó muchas operaciones abiertas. Por el momento, fuentes del Getafe han corroborado a ABC que no consta ninguna demanda del Córdoba por esta circunstancia.