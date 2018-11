BANQUILLO Córdoba CF | La resistencia de Sandoval El técnico mantiene el respaldo del club, mientras que en Segunda han destituido a seis entrenadores

A. D. Jiménez

«Nadie me ha comunicado que tenga un ultimátum», afirmaba en la sala de prensa ayer José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, en su comparecencia habitual en la previa de los partidos de Liga. Y es que el técnico ha pasado por una de las semanas más complicadas desde que se hizo cargo del primer equipo blanquiverde.

De hecho, ya son varias semanas en las que ha estado al límite del despido y finalmente ha salido airoso. Sin embargo, en esos momentos siempre tuvo algún apoyo como los goles en el último momento en los partidos disputados ante Tenerife, Almería, Deportivo o Extremadura. Así como el respaldo de la afición tras la pésima imagen del equipo contra el Granada.

Por cierto, circunstancia que no se ha dado en otros clubes de Segunda. Sin ir más lejos, anoche la UD Las Palmas anunciaba la destitución de Manuel Jiménez y la contratación de Francisco Herrera. El sevillano se une a la lista de Etxeberria, Idiakez, Sabas, Gordillo y Javi López. Es decir, el sexto en 14 jornadas de competición.

Por su parte, Sandoval se encuentra tranquilo ya que «el Córdoba, hoy por hoy, lo que quiere es que su entrenador siga y la afición, igual». De ahí que reconociese que «ha sido gratificante por ver cómo estaba la gente a mi lado; y esto significa que estamos todos unidos, que no es un barco sólo de Sandoval». Incluso, lo que más ha agradecido es que «desde el primer estamento del club en el plano deportivo es pura tranquilidad, por lo que me ha transmitido Rafael Berges».

Aun así, lamentó que «no tenemos una semana de tranquilidad, porque si ganamos se habla de que no sé quién va a dar una rueda de prensa en contra del presidente y que se debe un millón de no sé qué».

Por ello, confesaba que «mi pasión no ha decaído, mi ilusión, tampoco». Además de que «en esto no pierde Sandoval, pierde el Córdoba». Otra cosa es que «si no ganamos y el presidente quiere buscar una solución, pues está en su derecho». Y más porque «se está jugando su vida y yo tengo que estar al lado del presidente siempre». De esta forma, resolvió que en su mente, pese a lo vivido en la semana está «ganar y salir de ahí abajo», porque «el resto me sobra».