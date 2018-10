PLANTILLA Córdoba CF | Rotaciones drásticas para medirse al Getafe en los dieciseisavos de la Copa del Rey Sandoval tendrá que variar el once de Gijón para afrontar una semana con dos partidos

J. M. Serrano

La intensidad y el esfuerzo fueron las notas más significativas de las últimas semanas en el seno del Córdoba CF. Y es que el conjunto blanquiverde afrontó citas tanto en Segunda División como en la Copa del Rey que permitieron a José Ramón Sandoval dar minutos a todas las piezas disponibles. Muchas de ellas supieron aprovechar su oportunidad para asentarse como titulares indiscutibles de un equipo que se encuentra en el mejor momento de la temporada.

El Córdoba CF inició este lunes una nueva y complicada parte del calendario competitivo que contará con dos encuentros en apenas cuatro días. El miércoles recibirá en El Arcángel al Getafe CF en la ida de los dieciseisavos de final de Copa. El sábado, también como local, será el Extremadura UD quien visite el feudo ribereño.

Se espera, debido a esta circunstancia y a las palabras de Sandoval durante la previa frente al Sporting de Gijón, que el once que puntuó en Asturias tenga una cara bien distinta el miércoles. Franck Bambock y Quim Araujo pasaron de la titularidad ante el Deportivo de la Coruña a no viajar el pasado fin de semana. Por ello, lo lógico es que el míster de Humanes cuente con ellos para la Copa del Rey. Pero los citados centrocampistas no son los únicos en esa situación.

Luismi Quezada, Sebas Moyano y Erik Expósito son tres de los futbolistas menos empleados por Sandoval en lo que llevamos de curso. El lateral izquierdo cedido por el Real Madrid volvió a quedar fuera tras la mejoría de Javi Galán. El extremo cordobés destacó en la Tercera Ronda copera mientras que el ariete canario todavía no logró marcar su primer gol con la elástica cordobesista.

También existe la posibilidad de volver a ver en los terrenos de juego a Jesús Valentín después de superar sus problemas físicos acompañando a Álex Quintanilla, quien fue suplente en El Molinón después de haber disputado los diez encuentros anteriores en la categoría de plata.

Otros efectivos que aguardan una nueva opción son Marcos Lavín, Miguel Loureiro, Blati Touré, Alejandro Alfaro, Sasa Jovanovic y el joven Andrés Martín. El meta debutó en Elche cuajando un buen partido. El defensor gallego alterna titularidad y suplencia en el pulso deportivo que mantiene con José Manuel Fernández. Touré y Jovanovic poco a poco vuelven a tener minutos, algo que en el caso de Alfaro apenas se está produciendo. Por último, el goleador quiere seguir creciendo para convertirse en un activo importante del Córdoba CF.